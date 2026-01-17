映画『ランニング・マン』吹替版キャストに武内駿輔、山寺宏一、早見沙織ら 字幕翻訳は戸田奈津子が担当
スティーヴン・キング原作、エドガー・ライト監督による最新作『ランニング・マン』の日本語吹替版キャストが発表された。一方、字幕翻訳は、映画翻訳界の第一人者である戸田奈津子が担当することも明らかとなった。
【動画】映画『ランニング・マン』日本語吹替版予告
本作は、参加者が賞金獲得を目指し命懸けの“鬼ごっこ”に挑むデスゲームを描いたサバイバルスリラー。スティーヴン・キングによる原作小説は、後の『バトル・ロワイアル』や『イカゲーム』といった作品にも影響を与えた“デスゲームジャンルの原点”として知られる。主演は、『トップガン マーヴェリック』での好演で一躍スターダムを駆け上がった注目の俳優グレン・パウエルが務める。
職を失い、娘の治療費に困る主人公ベンは、巨額の賞金が得られるというリアリティショー「ランニング・マン」に参加する。しかしその実態は、殺人ハンターの追跡に加え、全視聴者すら敵になる、捕まれば即死の30日間の"鬼ごっこ"、生存者ゼロの究極のデスゲームだった。
家族を救うために、「ランニング・マン」への参加を決意する主人公ベン・リチャーズ（グレン・パウエル）の吹替は、武内駿輔。
「ランニング・マン」の顔であり、天才的なトークスキルで群衆を熱狂させる司会者ボビー・T（コールマン・ドミンゴ）役に、山寺宏一。
社会を裏で牛耳るネットワーク社のトップであり、デスゲームの主催者であるダン・キリアン（ジョシュ・ブローリン）役に、内田直哉。
視聴者からロックスターのように崇められるマスク姿の最強ハンター、マッコーン（リー・ペイス）役には、白熊寛嗣。
そして、上流階級の生活から一転、過激なデスゲームに巻き込まれる女性アメリア（エミリア・ジョーンズ）役に、早見沙織。
また、逃走賞金をギャンブルにつぎ込む、カオスな自由人ジェニー・ラフリン（ケイティ・オブライアン）役を佐古真弓が務める。
あわせて、武内、山寺、早見から本作への期待を語るコメントも到着。武内は、主演のグレン・パウエルについて「顔から物凄いパワーを感じる俳優で、一度吹き替えてみたいと思っておりました」と憧れを抱きつつ、「彼の竹を割ったような演技を、日本語で伝えるべく奮闘しました」と語っている。
山寺は「ィーヴン・キングによる原作は、さすがとしか言いようが無いです。『今』だからこそ楽しめる、恐ろしくも痛快なこの作品をぜひ劇場で！」と作品の魅力を強調。
早見は「キュートさと強さを兼ね備えた人物で、アフレコではひとつひとつのシーンを楽しみながら、エネルギー高く収録させていただきました」と振り返っている。
字幕翻訳を担当した戸田は、長年にわたりトム・クルーズの通訳を務め、「日本の母」と慕われていることが知られている。トム・クルーズの愛弟子であるグレン・パウエルの主演作を手がけるという点でも、映画ファンの注目を集めそうだ。
吹替・字幕ともに盤石の布陣が整った『ランニング・マン』は、1月30日より全国公開される。
■武内駿輔（ベン・リチャーズ役）のコメント
ベンの吹き替えを担当しました。武内です。演じるのはグレン・パウエル！顔から物凄いパワーを感じる俳優で、一度吹き替えてみたいと思っておりました！この素敵な機会に感謝です。そんな彼の竹を割ったような演技を、日本語で伝えるべく奮闘しました。
アクション満載ですが、スティーヴン・キングのホラー作品のようなスリリングさも物凄く感じられます。監督はエドガー・ライト！彼ならではの奇妙なテンポ感が作品とマッチ！あなたはこんな世界で生きたいと思いますか？もしかしたらもう生きていたりして…一瞬たりとも緊張が途切れない本作を、ぜひ迫力あるスクリーンで！お待ちしております。
■山寺宏一（ボビー・T役）のコメント
イカれたデスゲームの象徴と言えるMCボビーTを演じました。彼は何のために民衆を扇動し煽りまくるのか。視聴率？金？名誉？使命感？もしかしてリアルなドS？そんな事を考えながら楽しく演じました。
まさに現代を舞台に書かれたスティーヴン・キングによる原作は、さすがとしか言いようが無いです。「今」だからこそ楽しめる、恐ろしくも痛快なこの作品をぜひ劇場で！
■早見沙織（アメリア役）のコメント
アメリアの吹き替えを担当させていただきました。キュートさと強さを兼ね備えた人物で、アフレコではひとつひとつのシーンを楽しみながら、エネルギー高く収録させていただきました。彼女がどのように物語に関わるかにも、ぜひご注目いただけるとうれしいです！
