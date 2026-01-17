【NBA試合速報】2026年1月17日（土） トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ
日付：2026年1月17日（土）
開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）
最終スコア：トロント・ラプターズ 117 - 121 ロサンゼルス・クリッパーズ
NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・クリッパーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。
第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし32-24で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし61-52で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし89-78で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び109-109で終了する。
オーバータイム1回目はロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び117-121で終了する。
試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-17 12:25:05 更新