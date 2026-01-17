トロント・ラプターズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ

日付：2026年1月17日（土）

開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）

最終スコア：トロント・ラプターズ 117 - 121 ロサンゼルス・クリッパーズ

NBAのトロント・ラプターズ対ロサンゼルス・クリッパーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。

第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし32-24で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし61-52で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにトロント・ラプターズがリードし89-78で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び109-109で終了する。

オーバータイム1回目はロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び117-121で終了する。

試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

