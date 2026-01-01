¡Úµð¿Í¡Û¿ûÌîÃÒÇ·àÌµ½êÂ°á¤Î¤Þ¤Þ£×£Â£ÃÁª½Ð¡¡ÅÅ·â¸ÅÁãÉüµ¢¤¢¤ë¤«¡Ä¼Â¸½¤Ê¤é¡ÖºÇÂç¤ÎÊä¶¯¡×
¡¡µð¿Í¤Ø¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡££³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£±£¶Æü¤ËÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î»²Àï¤À¡£¿ûÌî¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Ç¡ÖÌµ½êÂ°¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²£°£±£·Ç¯¤ÎÂè£´²óÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç£±Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£´£¶¾¡¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬µî½¢¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ïº£µ¨¤Î½êÂ°Àè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµåÃÄ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÅÁã¤Îµð¿Í¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â¡Ö£´£³¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤ò¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¡ÊÊä¶¯´ü¸Â¤Î¡Ë£··î¤Þ¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤µ¤é¤ËÊä¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Ï¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯£±Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·ÑÂ³¤ò´üÂÔ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·ÃÒÇ·¤¬µð¿Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤âÆüÊÆµå³¦¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£