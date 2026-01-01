リーグ・アン 25/26の第18節 モナコとロリアンの試合が、1月17日03:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、マイカ・ビーレス（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはパブロ・パジス（FW）、バンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、モナコが選手交代を行う。マイカ・ビーレス（FW）からジョージ・イレニケナ（FW）に交代した。

68分に試合が動く。ロリアンのバモ・メイテ（DF）のアシストからバンバ・ディエン（FW）がゴールを決めてロリアンが先制。

70分、モナコは同時に2人を交代。ジョーダン・テゼ（DF）、カスウム・ウワタラ（DF）に代わりアンス・ファティ（FW）、バンデルソン（DF）がピッチに入る。

75分、ロリアンは同時に2人を交代。パブロ・パジス（FW）、バンバ・ディエン（FW）に代わりカリム・デルマネ（MF）、モハメド・バンバ（FW）がピッチに入る。

その直後の76分モナコが同点に追いつく。アンス・ファティ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、85分ロリアンが逆転。ジャンビクトル・マケンゴ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに87分ロリアンに貴重な追加点が入る。カリム・デルマネ（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ロリアンが1-3で勝利した。

なお、モナコは70分にデニス・ザカリア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-17 05:00:21 更新