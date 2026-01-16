星野源「Mad Hope」MVができるまでをARuFa監督と語る動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野 源のアルバム『Gen』より、収録曲「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」のMVのBTS（Behind-the-Scenes Talk）動画が公開された。

星野とMVの監督を務めたARuFaが撮影の裏話を語る対談動画となっている。

■MVの舞台裏を明かす約18分のトーク映像

「Mad Hope（feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes）」のMVは、2025年7月に公開された。星野が、アルバム『Gen』制作中にARuFaをスタジオに招き、監督を直々にオファーしたという本MVは一人称視点で展開される構成となっており、ARuFaならではのDIY感あふれる映像表現を基軸にしながら、どこか背筋がゾクッとするようなミステリアスな世界観が描かれ、大きな話題を呼んだ。楽曲そのものの強度と相まって、強い印象を残す映像作品となっている。

今回公開されたBTS動画では、星野とARuFaがMV撮影の裏側を振り返りながら、CGを一切使用していない撮影手法や、実際に使用した動画編集ソフトについてなど、“マニアックな”トークを展開。星野の表現に対するこだわりと、ARuFaの奇抜かつオリジナルな発想の一端が、ふたりの言葉によって紐解かれていく。約18分にわたるトークは、本編MVとあわせて何度も楽しめる充実の内容だ。

なお、星野 源のアルバム『Gen』からは、2025年末に「Glitch」のMVも公開され、この作品も作り込まれた斬新な映像がサウンドと相まって、SNSを中心に大きな話題を呼んでいる。星野源のYouTube公式アカウントでは、これまでに公開されたMVや『Gen』に関連する舞台裏動画なども視聴できる。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ANALOG『Gen』

■関連リンク

星野源 OFFICIAL SITE

https://www.hoshinogen.com/