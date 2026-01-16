»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÄäÅÅ¡¢Ìë´Ö¹©»ö¸å¤ÎÁ÷ÅÅ¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¡¡¸¡ÅÅÀßÃÖÁõÃÖ¤«¤éÈ¯±ì
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢1·î16ÆüÄ«¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÄäÅÅ¤ËÈ¼¤¦±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³µ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ìë´Ö¹©»ö¸å¤Ë²ÍÀþ¤Ø¤ÎÁ÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ëºÝ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÄ®±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤ÎÀ°È÷¤ËÈ¼¤¦±Ø²þÎÉ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î15ÆüÌë¤«¤é16ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢²ÍÀþ¤Ø¤ÎÁ÷ÅÅ¤òÄä»ß¤·¤¿¾å¤Ç»ñºà¤ÎÈÂÆþºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºî¶È´°Î»¸å¤Î16Æü¸áÁ°3»þ20Ê¬¤´¤í¤ËÁ÷ÅÅ³«»Ï¤Î¼ê½ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢Á÷ÅÅ¤¬³«»Ï¤Ç¤¤º¡¢Æ±3»þ50Ê¬º¢¤Ë»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Î¿·¶¶¡ÁÉÊÀî´Ö¤¬ÄäÅÅ¡£¥¢¡¼¥¹¡Ê¸¡ÅÅÀÜÃÏÁõÃÖ¡Ë¤òÅÀ¸¡¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÁ÷ÅÅ¤òºÆ³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Î¸¡ÅÅÀÜÃÏÁõÃÖ¤«¤éÈ¯±ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¾Ï©Àþ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¸á¸å0»þ45Ê¬¡¢»³¼êÀþ¤Ï¸á¸å1»þ8Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤êÌó67Ëü3,000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Á÷ÅÅ³«»Ï»þ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£