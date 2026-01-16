Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢AirDrop¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Êµ¡Ç½¤¢¤ë¤Î!?¡×¤È¶ÃØ³¡ªÆî¥¥ã¥ó»³Î¤¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢iPhoneÅù¤ÎÃ¼Ëö´Ö¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅ¾Á÷¤Ç¤¤ëAirDropµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÌá¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÀßÄê¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë°ËÌîÈø·Å
º£²ó¡¢ÈÖÁÈÆâ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤¶¤ÈÏ¢¥É¥é¡×Âè13ÃÆ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤Îø°¦¥ì¥·¥Ô¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤¬»Å»ö¸½¾ì¤ÇÃËÀ¥â¥Ç¥ë¤ÈAirDropµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Êµ¡Ç½¤¢¤ë¤Î!?¡×¤È¶ÃØ³¡£»³Î¤¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È°Õ³°¤½¤¦¤Ë°ËÌîÈø¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö²¶ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡Ä¡×¤È¼å¡¹¤·¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡Ö¡Ê³Ú²°¤Ë¡ËÌá¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¡¢¤³¤Î¡È¥Ö¥¥¡Á¥ó¡É¡ÊAirDrop¡Ë¤ÎÀßÄê¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹°ËÌîÈø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎëÌÚ¤«¤é¡ÖÀßÄê¥ª¥ó¤È¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÁÇ¤ÃÆÜ¶¸¤ÊÀ¼¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
»³Î¤¤È¼ãÄÐ¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¤Ê¤«¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤é¤¹¤°¡ÊÏ¢ÍíÀè¤ò¡Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È1¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿°ËÌîÈø¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖAirDrop¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£