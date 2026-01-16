MISAMOが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルイベント＜ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト＞として、2月6日に同パークにてトークショー＆ミニライブを行うことを発表した。

＜ユニ春＞はUSJが贈る、春の学生応援キャンペーンで今回のイベントはその一環として開催されるもの。欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに、学生に“一生忘れられない”春の思い出を届けるスペシャルイベントとのことだ。ミニライブでは、新作アルバム「PLAY」から本日配信が開始され、MVも公開された新曲「Confetti」の世界初披露を予定しているとのこと。イベント自体は観覧無料だが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスにこちらのイベントの入場券が付いたチケットの購入が必要となる。

■MISAMO コメント

MISAMOとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでパフォーマンスが披露できることを、とても楽しみにしています。また、「ユニ春」でのスペシャルコラボイベントとしてご一緒できることを、大変光栄に思います。

学生の皆さまにとっては、春は色々な節目となる大切な季節。そんな大事な瞬間を少しでも私たちのパフォーマンスで彩ることができたら、こんなに嬉しいことはありません。

当日は私たちの新曲「Confetti」も初披露させていただく予定ですので、ぜひお楽しみにしてください。“一生忘れられない”春の思い出を私たちMISAMOと一緒に作りましょう。

◾️＜ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト＞ 開催日：2026年2月6日（金）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場

開催時間：開場17:00 開演18:00 ▼チケット内容

1 デイ・スタジオ・パス（入場日：2026年2月6日）＋「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」入場券

※観覧無料イベントになりますが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスに入場券が付いた本チケットの購入が必要です。 ▼チケット代金

大人・子ども共通：9,900円（税込） ※本イベントへの参加には、ローソンチケットでのチケット購入が必要です（プレリクエスト先行〔抽選〕／一般発売〔数量限定・なくなり次第終了〕）

※3 歳以下入場不可、4 歳以上はチケットが必要です

※チケットに関する詳細は、ローソンチケットにてご確認ください

※雨天決行、荒天中止です。なお、イベント中止に伴うチケットの払戻しはいたしません 販売箇所：ローソンチケット 2026年1月16日（金）15:00 〜

PC・携帯：https://l-tike.com/usj-misamo/

販売期間：

プレリクエスト先行：2026年1月16日（金）15:00〜2026年1月21日（水）23:59

一般発売：2026年1月27日（火）18:00 チケットに関するお問い合わせ

キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休み）

◾️日本1stアルバム『PLAY』

2026年2月4日（水）リリース ▼「Confetti」先行配信

https://MISAMO.lnk.to/PLAY ○初回限定盤A【CD＋DVD】

5,500円（税込）WPZL-32257/8

※デザイン入り透明スリーブケース付BOX仕様

※ビジュアル入りブックレット32P / デジパック仕様

※公演風チラシ 封入

※トレーディングカード 1枚ランダム封入（初回限定盤A 限定封入 全15種）

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入 ▼CD収録楽曲

01.Confetti

02.Hmm

03.Not a Goodbye

04.Deep Eden

05.Red Diamond

06.Catch My Eye

07.Identity

08.Do not touch

09.Message ▼DVD収録内容

・「Do not touch」Music Video

・「NEW LOOK」Music Video

・「Identity」Music Video

・『HAUTE COUTURE』Trailer Prologue - MISAMO’s Atelier

・『HAUTE COUTURE』Trailer Epilogue - MISAMO’s Backstage

・『HAUTE COUTURE』Trailer Making Movie

・「NEW LOOK」Music Video Making Movie

・「Identity」Music Video Making Movie

・『PLAY』Jacket Shooting Making Movie

・『PLAY』Jacket Self-Making Movie ※各Music Video、『HAUTE COUTURE』Trailer Prologue - MISAMO’s Atelier、『HAUTE COUTURE』Trailer Epilogue - MISAMO’s BackstageはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。 ○初回限定盤B【CD】

4,150円（税込）WPCL-13720

※特典内容：公演チケット風カード、招待状風カード、ロゴステッカー（5種）オリジナル封筒封入

※歌詞ブックレット20P / デザイン入り透明スリーブケース仕様（クリア三方背ケース付）

※トレーディングカード 3枚ランダム封入（初回限定盤B 限定封入 全15種）

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入 ▼CD収録楽曲

01.Confetti

02.Hmm

03.Not a Goodbye

04.Deep Eden

05.Red Diamond

06.Catch My Eye

07.Identity

08.Do not touch

09.Message ○通常盤【CD】

3,520円（税込）WPCL-13721

※歌詞ブックレット20P / ジュエルケース仕様

＜初回プレス分のみ＞

※トレーディングカード 1枚ランダム封入（通常盤 限定封入 全15種）

※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入 ▼CD収録楽曲

01.Confetti

02.Hmm

03.Not a Goodbye

04.Deep Eden

05.Red Diamond

06.Catch My Eye

07.Kitty (MOMO Solo)

08.Ma Cherry (SANA Solo)

09.Turning Tables (MINA Solo)

10.Identity

11.Do not touch

12.Message ○ONCE JAPAN限定盤【CD】

4,217円（税込）WPCL-60114

※ビジュアル入りブックレット32P / ビジュアルスリーブケース仕様

※トレーディングカード 2枚ランダム封入（ONCE JAPAN限定盤 限定封入 全9種）

※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入 ▼CD収録楽曲

01.Confetti

02.Hmm

03.Not a Goodbye

04.Deep Eden

05.Red Diamond

06.Catch My Eye

07.Kitty (MOMO Solo)

08.Ma Cherry (SANA Solo)

09.Turning Tables (MINA Solo)

10.Identity

11.Do not touch

12.Message

※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。

※本商品は数量限定となりますので、上限に達し次第受付を終了します。 ○メンバーソロジャケット盤【CD】

3,520円（税込）

・MINA盤 WPCL-13722

・SANA盤 WPCL-13723

・MOMO盤 WPCL-13724

※LPサイズジャケット仕様

※この商品はCDです。

※LPサイズビジュアルアートカード1枚封入

※2つ折り歌詞ブックレット

※マスクデザインステッカー封入

※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入 ▼CD収録楽曲

01.Confetti

02.Hmm

03.Not a Goodbye

04.Deep Eden

05.Red Diamond

06.Catch My Eye

08.Identity

09.Do not touch

10.Message

※各メンバーソロジャケット盤別収録曲

07.Kitty (MOMO Solo) / MOMOソロジャケット盤 収録曲

07.Ma Cherry (SANA Solo) / SANAソロジャケット盤 収録曲

07.Turning Tables (MINA Solo) / MINAソロジャケット盤 収録曲 特設サイト：https://www.twicejapan.com/feature/PLAY