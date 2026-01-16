2026年2月6日、TWICEの３人組ユニットMISAMOとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが贈る“一生忘れられない”春のスペシャルイベント『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』の開催が決定！

新作アルバム｢PLAY｣より｢Confetti｣の世界初披露が予定されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を、2026年1月30日（金）から4月5日（日）まで開催！

このキャンペーンは、おトクな学生限定チケットをはじめ、さまざまなプログラムで学生の春の思い出づくりを応援します。

このキャンペーンの一環として、TWICEの3人組ユニットMISAMOとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが贈る、“一生忘れられない”春のスペシャルイベント『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』の開催が決定！

『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』は、欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに、学生のゲストに“一生忘れられない”春の思い出をお届けする、一夜限りのスペシャルイベントです。

MISAMOはAsiaNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット。

イベントでは、そんなMISAMOがパークに初登場し、トークショー＆ミニライブを行います。

ミニライブでは、新作アルバム「PLAY」より「Confetti」の世界初披露を予定しており、ここでしか体験できない特別なプログラムが

盛りだくさん。

仲間と一緒に笑って、踊って、心から楽しめるこの夜だけの特別な空間で、皆さまの心に深く刻まれる春の思い出をMISAMOとともにお届けします。

MISAMOからのスペシャル応援メッセージ

MISAMOとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでパフォーマンスが披露できることを、とても楽しみにしています。

また、「ユニ春」でのスペシャルコラボイベントとしてご一緒できることを、大変光栄に思います。

学生の皆さまにとっては、春は色々な節目となる大切な季節。

そんな大事な瞬間を少しでも私たちのパフォーマンスで彩ることができたら、こんなに嬉しいことはありません。

当日は私たちの新曲「Confetti」も初披露させていただく予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。

“一生忘れられない”春の思い出を私たちMISAMOと一緒に作りましょう。

「ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト」概要

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日：2026年2月6日（金）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパングラマシーパーク特設会場

開催時間：開場17:00／開演18:00

チケット内容：1デイ・スタジオ・パス（入場日：2026年2月6日）＋「ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト」会場への入場券

※鑑賞無料イベントになりますが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスに「ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト」会場への入場券が付いた本チケットの購入が必要です。

チケット代金：大人・子ども共通：9,900円（税込）

※本イベントへの参加には、ローソンチケットでのチケット購入が必要です（プレリクエスト先行〔抽選〕／一般発売〔数量限

定・なくなり次第終了〕）

※3歳以下入場不可、4歳以上はチケットが必要です

※チケットに関する詳細は、ローソンチケットにてご確認ください

※雨天決行、荒天中止です。なお、イベント中止に伴うチケットの払戻しはいたしません

販売箇所；ローソンチケット（2026年1月16日（金）15:00サイトオープン予定）

PC/携帯：https://l-tike.com/usj-misamo/

販売期間：プレリクエスト先行：2026年1月16日（金）15:00〜2026年1月21日（水）23:59

一般発売：2026年1月27日（火）18:00

チケットに関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション0570-200-888（12:00〜17:00※土日祝休み）

