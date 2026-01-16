¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö·³Ì±Î¾ÍÑÉÊÌÜ¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¡×Å±²óÍ×µá¤ÏÃÇ¸ÇµñÀä¡½Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·³Ì±Î¾ÍÑÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½Á¼ÃÖ¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´·¹Ô¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÅ±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿ÒéÁ°ÊóÆ»´±¤Ï1·î15Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤³¤ÎÉ½ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¼óÁê¤Î´ØÏ¢È¯¸À¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ËÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÏ¢Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¸í¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÊóÆ»´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍ¢½Ðµ¬À©¤Ï¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ê¡¢¡Ê·³»öÊª»ñ¤Î¡Ë³È»¶ËÉ»ß¤Î¹ñºÝµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¢½Ðµ¬À©¤Î¼ñ»Ý¤È¸¶Â§¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ëÂç¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢³È»¶ËÉ»ß¤Î¹ñºÝµÁÌ³¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£Ë¡Î§¤Èµ¬Â§¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·³Ì±Î¾ÍÑÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·³»ö´ØÏ¢¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡¢·³»öÍÑÅÓ¡¢ÆüËÜ¤Î·³»öÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÇ½ª¥æ¡¼¥¶¡¼¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ØºÆ·³»ö²½¡Ù¤È³ËÊÝÍ¤Î¤¯¤ï¤À¤Æ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢´°Á´¤ËÀµÅö¤«¤Ä¹çÍýÅª¡¢¹çË¡¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÌäÂê¤Îº¬¸»¤òÀµ»ë¤»¤º¡¢µÕ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤Î¡Ø·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë°Ò³Å¡Ù¤òÙÔÂ¤¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÇò¹õ¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡¢Æ»Íý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¶¯ÊÛ¤À¡£¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ï·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÉü³è¤ò¤µ¤é¤Ë·üÇ°¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¡¢¸í¤ê¤òÀ§Àµ¤·¡¢¸í¤Ã¤¿Æ»¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¯¤Ë¤Þ¤ÇÆÍ¤¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦²þ¤á¤ÆÂ¥¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë