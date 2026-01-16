µåÃÄ¹çÊ»°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡×¡¡Ç®Îõ¥ª¥êÅÞ¡¦²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥à°¦¤¬¡È¾Ã¤¨¤«¤±¤¿»þ¡É
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥óÎò50Ç¯¡Ä²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡ÈÌÜÀè¤Î¾¡Íø¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÎò¤ÏÁ°¿È¤ÎºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤Ë»Ï¤Þ¤ê50Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¿´¤¬Î¥¤ì¤«¤±¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¾®³Ø2Ç¯¤Îº¢¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾®³Ø2Ç¯¤À¤Ã¤¿1976Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÅÄÍø¼£´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢1975Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤È3Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¶ËÃ¼¤ËµÒÆþ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Îºå¿À¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥¹¤ËºåµÞ¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÍ1¿Í¡£Í§¤À¤Á¤¬¤ß¤ó¤Êºå¿À¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ËÍ¤À¤±¤¬ºåµÞ¤ÎË¹»Ò¤Ë¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤Æ¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°·¤¤¤â¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÈÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾ðÊó¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ºåµÞ¤ËÌ¥¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼»Ö¸þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÕÄ¥¤êÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡ÊÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Î¡Ë¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¡¢¥¢¥«¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥ß¥É¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¡£º£¤â¡Ê½êÂ°¤Ï¡ËµÈËÜ¡Ê¶½¶È¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¾¾ÃÝ¡Ê·ÝÇ½¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡¡1984Ç¯¤Î¥Ö¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥ºÆâÌî¼ê¤Î3´§²¦³ÍÆÀ¡¢1988Ç¯¥ª¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥¹¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ø¤ÎµåÃÄ¾ùÅÏ¡¢1991Ç¯¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤Ø¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾ÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬²Ú¡¹¤·¤¯¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤â1995Ç¯¤È1996Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢Íâ1997Ç¯¤«¤é24Ç¯´Ö¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡È°Å¹õ»þÂå¡É¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¤³¤½±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï50Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ê¤ó¤Ç¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó
¡¡2004Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤òµÛ¼ý¤¹¤ë·Á¤Ç¹çÊ»¤·¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯¶áÅ´¤Î°¦¾Î¤À¤Ã¤¿¡È¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡É¤òÌ¾¾è¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥°¥Ã¤È¾Ã²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¡¢¡ØÀÐÌÓ¡Ê¹¨Åµ¡Ë´ÆÆÄ¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Ù¡Ø¥ì¥ª¥ó¡Ê¡¦¥ê¡¼¡Ë´ÆÆÄ¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¡Ø°Ë¸¶¡Ê½Õ¼ù¡Ë´ÆÆÄ¡©¡¡¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡2002Ç¯¤ËÀÐÌÓ»á¡¢2003Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥ì¥ª¥ó»á¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï°Ë¸¶»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¾µåÃÄ¤Ç³èÌö¤·¡¢½¢Ç¤¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£À®ÀÓ¤â3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµåÃÄ¤Ï2006Ç¯¤Ëµð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢2007Ç¯¤Ë¹Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥é¥í¥Ã¥«»á¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏÀ¾Éð¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥Ö¥ì¥é»á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï°Å¹õ»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐT-²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌîµå¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾µåÃÄ¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¡¢À¸¤¨È´¤¤Î¼çÎÏ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃæÅèÁïÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤½¤³¤«¤é¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¡ÖÃæÅè¤µ¤ó¤Î2·³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¶¦¤Ë´À¿å¤òÎ®¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²Ö³«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ãÎÏ¡¢Îý½¬´Ä¶¤äÊ·°Ïµ¤¡¢ÃæÅè¤µ¤ó¤ÎºÓÇÛ¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼ï¤ò¤Þ¤¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼ê¤¬²Ö³«¤¡¢¼Â¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÌÜÀè¤Î¾¡Íø°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃæÅèÁ°´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯¸Â¤ê¤Ç¼Ç¤¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åÅê¼ê¤È¤·¤Æ14Ç¯´Ö¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ò¤È¶Ú¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿´ßÅÄ¾ù´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢½éÇ¯ÅÙ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À¸¤¨È´¤´ÆÆÄ¤¬2026Ç¯¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º2025¡ÁDETA! WAO! OKADA THE MOVIE¡Á¡×¤¬¡¢º£·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¡£»î¹ç±ÇÁü¤Ë¸ò¤¨¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â²Ã¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤À¡£È¾À¤µªÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ë¾å¤Î¡È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°¦¡É¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë