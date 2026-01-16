¿Íµ¤YouTuber¡¢¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥¸À¹¤ê¡ª¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¤¬20Âå¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥®¥ã¥ë¤Ã¤×¤ê¤¬¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÎÙ¤ÏÈà»á¡©¡×¥®¥ã¥ë»þÂå¤ÎRIHO
¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î20ÂåÁ°È¾Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢RIHO¤ÎÀ®¿Í¼°¤Î¼Ì¿¿¡£âÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¶âÈ±¤ò¹â¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈà½÷¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡°ðÅÄ¤â¡¢ºÙ¤«¤¯ÌÓÂ«¤òÎ©¤¿¤»¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Øº¹¤·¡¢¡Ö¥¹¥¸À¹¤ê¡© ¤¢¤ìÈ±·¿¡£¥¹¥¸À¹¤ê¤ä¤Ê¡£¥¹¥¸¥á¥Ã¥·¥å¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¼Ì¤ëÃËÀ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÎø¿Í¡©¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢RIHO¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÎÎÉ¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£