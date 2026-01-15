¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬Ä»¼è¤ËÀìÍÑÀ¸»º¹©¾ì¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»³²¼ÃÒµ×¤¬¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿»³±¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡£Ä»¼è¤Ï¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ÁÏ¶È¼Ô¤Îµ´ÄÍ´îÈ¬Ïº¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤À¤È¤¤¤¦¡£2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢»³±¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ËÅ¾´¹¡£56Ç¯´Ö¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÃßÀÑ¤òÀ¸¤«¤·¡¢³¤³°¤ÎÎÌ»º¹©¾ì¤Î¥Þ¥¶¡¼¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ïµ»½Ñ»Ù±ç¤ä¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¹©¾ì¤ËÊ»Àß¤¹¤ë·Á¤Ç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤âÀß¤±¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä¥¢¡¼¥«¥¤¥ôÅ¸¼¨¡¢·¤ºî¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËµÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Ä»¼è¤ä¶¹Á¤ÎÃÏ°è¿¶¶½¤Ë¤â·Ò¤²¤ë¡£
¡¡»³±¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤òµÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´ë²è¡¦³«È¯ÎÎ°è¤âÃ´¤¦¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤ä¡¢¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ÇÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¹©¾ì¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯ÎÌ»º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤È¤Ê¤ë¡×¤È¾±ÅÄ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Ä¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÃ´¤¦¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢µ¡Ç½À¤äÁÇºà³«È¯¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¿À¸Í¤Î¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹©³Ø¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦3µòÅÀ¤òÍµ¡Åª¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·Ò¤²¤ë¡£»³²¼ÃÒµ×¤¬¸ì¤ë¥ª¥Ë¥Ä¥«¤È¤Î8Ç¯
¡¡³«½ê¼°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³²¼¤È¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¶¨¶È¤Ï8Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¡Ö¥á¥¥·¥³66¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å1¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3Ëü8500±ß¡£¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼Æâ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥È¥¢¤È¸ø¼°EC¸ÂÄê¤Ç3·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
◾️¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¿¥¤¥¬¡¼¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
◾️¥ª¥Ë¥Ä¥«¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¹¥È¥¢
½êºßÃÏ¡§Ä»¼è¸©¶¹Á»ÔÅÏÄ®2900
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00 - 17:00¡¡¢¨ÅÚÆü½Ë¤Ï½ü¤¯