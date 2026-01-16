³ÐÀÃ¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î²£¤Ç¡È¹õ¸÷¤ê¡É¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼ ¡ÖÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê1·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×Ì¯¤Ë¡È¹õ¸÷¤ê¡É¤¹¤ë¸Íß·ÍÛ
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤·³ÃÄ¡É¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀïÆ®½¸ÃÄ¤ØÊÑËÆ¡£¡È¸µ¡É¥Ý¥ó¥³¥ÄÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î³ÐÀÃ¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÛ¥¥ã¥éÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤âÀº×û¤ËÊÑ¿È¡£Æü¥µ¥íµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¸÷¤ê¡õÀº×û¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë¡ÖÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¹õ¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤«¤é¡£Âç³èÌö¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤ò¤è¤½¤Ë½ÐÈÖ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÛ¥¥ã¥é·³ÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤Î¸Íß·ÍÛ¡¢¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡õ¥Þ¥¥·¥ó¤Î3¿Í¤¬µ×¡¹¤ÎÂ·¤¤Æ§¤ß¡£¤½¤ì¤¾¤ìÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿²¦ºÂÀïÀþ¤Ø¤ÎºÆÉâ¾å¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤ÎÆ°¸þ¤À¡£½÷»ÒIC²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¥·¥ó¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¡ÖÉé¤±¤Æµã¤¸À¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Á°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼¡½µ¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥ÁÀï¤Ç¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÇÃç´Ö¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¼å¡¹¤·¤¤»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢À®Ä¹¤·ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¡Ö¼¡¤ÏÆó¿Í¤ÎÈÖ¡×¤È¡¢Ëµ¤é¤Î¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¸Íß·¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î°ì¿Í¤ÇÍ§¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½¤ØÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤·¡¢²¦ºÂÄ©Àï¤òÄ¾ÁÊ¡£¥¸¥§¥¤¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡×¤È¼«Éé¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖRAW¡×GM¡ÊÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤Î¶¨µÄ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥¢¥ë¥Õ¥¡³×Ì¿¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ø¥ó¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¥À¥ó¥¹¡×¤ò·«¤ê¹¤²¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤ª¤Á¤ã¤é¤±·³ÃÄ¡È¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸Íß·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸Íß·¹õ¤¤¤Ê¡×¡Ö¸Íß·¤µ¤ó¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÓÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡¢Æü¥µ¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹õ¡¹¤È¾Æ¤«¤ì¡¢²ÚÔú¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÆùÂÎÅª¤Ê¿Ê²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¯¹Å¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¯µ¤¤ÊÂÎ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ä¡¢¤ä¤ä°µ¶¯¤á¤ÎÃç´Ö¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¡Ö¤¢¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤¬¥Á¥ã¥É²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÊÑ²½¤ò´í×ü¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤½¤·¤Æµ×¡¹¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤í¸Íß·¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸Íß·¤¬Èà¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖYEET¡ª¡×¤òÊü¤Á¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æµ¤Ç÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¤È¥Î¥ê¤Ç¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë