¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡ÈËâ¤Î2²óÀ¸¡É¤ÈÀ¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ëÃæÀî½ÓÄ¾¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ê55¡Ë¤¬»²À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÆþÅÞ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¾Úµò¼Ì¿¿¤â¡Û¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤ÈÏ©¥Á¥å¡¼¡×¡ÖÌ¤À®Ç¯ÃËÀÇã½Õ¡×¡¡¡ÈËâ¤Î2²óÀ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥È¥ó¥Ç¥âµÄ°÷¤¿¤Á
¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆËÜ¿Í¤¬Â°¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¡£½ÓÄ¾»á¤ÏÊ¿À®24Ç¯¤Ë¼ÂÉã¤ÎÃæÀî½¨Ä¾¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê81¡Ë¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢Æ±Ç¯12·î¤ÎÁíÁªµó¤Ë½°±¡¹Åç4¶è¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ½éÅöÁª¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö2Ç¯¸å¤ËºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ê¿À®28Ç¯¤ËÂè3¼¡°ÂÇÜ¿¸»°Æâ³Õ¤Ç·Ð»ºÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËµÌÜ¤Ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Ï½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î3·î¤Ë¼Ì¿¿»ï¤¬¸åÇÚ½÷ÀµÄ°÷¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È·î¸å¤Ë¤Ï¡¢½ÓÄ¾»á¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸òºÝ½÷À¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È½Åº§¡É¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î½÷À¤¬½ÓÄ¾»á¤òÇ°Æ¬¤Ë·Ù»¡¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤¬Âç¤¤¯ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â½ÓÄ¾»á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ï±«¸å¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Éã¿Æ¤ÎÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Í§¿Í¤é¤È½÷À¤Ë½¸ÃÄË½¹Ô¤Þ¤¬¤¤¤ÎÏµé´¤òÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â»ö·ï²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤½¤Î·ï¤ò¤â¤ß¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¿ÏÇ¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ì¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¸Ä¿Í¾¦Å¹¡£ÉÔ¾Í»ö¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¡¢ÍâÇ¯7·î¤Ë¤Ï½ÓÄ¾»á¤¬Àè¤Î½÷ÀµÄ°÷¤Ë2Ç¯°Ê¾å¤â·ù¤¬¤é¤»¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£
¡Ö»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢½ÓÄ¾»á¤ò¸øÇ§¸õÊä¤«¤é³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÓÄ¾»á¤Ï½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤ËËÝ°Õ¡£ÎáÏÂ3Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢4¿ÍÃæºÇ²¼°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Î©¾ì¤Ï°ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡¡¤½¤Î¸å¤Î½ÓÄ¾»á¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÈÍî¤ÁÌÜ¤Î»°ÅÙ³Þ¡É¡£
¡ÖºÇ¶á¤Þ¤ÇÉñÂæÇÐÍ¥¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«±é·à¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¹Åç»ÔµÄ¤¿¤Á¤Ï¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï±é·à¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡É¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ÈËâ¤Î2²óÀ¸¡É¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤ÇµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿µÜºê¸¬²ð»á¡Ê44¡Ë¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤äÌ¤À®Ç¯ÃËÀÇã½Õµ¿ÏÇ¤ÎÉðÆ£µ®Ìé»á¡Ê46¡Ë¡¢µÄ°÷Æ±»Î¤ÇÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿ÌçÇîÊ¸»á¡Ê60¡Ë¤ÈÃæÀî°ê»Ò»á¡Ê67¡Ë¤é¤â¡£¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¾åµ¤ÎÁ´°÷¤¬À¯³¦¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍîÁª¤«¤é5Ç¯¡£½ÓÄ¾»á¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¸ª½ñ¤ÏÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´¤Ç¤¹¤¬Î©¾ì¤Ï°ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¹ñÀ¯Éüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¡×
¡¡Åö¤Î½ÓÄ¾»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡ÈÉã¿Æ¤¬»²À¯ÅÞÆþ¤ê¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö20Æü´Ö¤¯¤é¤¤¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤À¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ê48¡Ë°Ê³°¡¢À¯¼£¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢¸«¼±¤¬Àõ¤¤µÄ°÷¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¡£¸õÊä¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª²áµî¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÀÃ«»á¤ÏÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë½ÓÄ¾»á¤ò¡È²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡É¤È·×»»¤·¡¢¤½¤ì¤¬½ÓÄ¾»á¤Î¡È¤¤¤º¤ì¤Þ¤¿¹ñÀ¯¤Ë¡É¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤È°ìÃ×¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ä¨¤ê¤Ê¤¤¤ªÊý¡Ä¡Ä¡£
