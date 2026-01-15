ÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÄêÈÖ¡ÖTE37 SAGA S-plus¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÈA.S.T.¡ÉÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Ôー¥¹
1996Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¥·ー¥ó¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¡ÖTE37¡×¡£¡ÈÃÃÂ¤1¥Ôー¥¹¡ß6¥¹¥Ýー¥¯¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëTE37¤Î¸½ºßÃÏ¡ÖTE37 SAGA S-plus¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë2¤Ä¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖTE37 SAGA S-plus A.S.T.¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£18/19/20¥¤¥ó¥Á¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢GR86/BRZ¡¢GR¥¹ー¥×¥é¤ä¥íー¥É¥¹¥¿ー¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥×R¡¢BMW M2¡¢Z4¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¥Æ¥¹¥é MODEL X¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Ê¤É¤ÎSUV/¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ÖÎ¾¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤ò»ý¤Ä¡ÖA.S.T.¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¥Õ¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥ßËÜÍè¤Î¼Á´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡ÖA.S.T.¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¡£Ä¾Àþ´ðÄ´¤Î6¥¹¥Ýー¥¯¤¬Âç¤¤¯¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¡ÖTE37 SAGA S-plus¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤¬»ý¤Äµ¡Ç½Èþ¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖTE37 SAGA S-plus A.S.T.¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TE37¤ÎÊÑÁ«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー»³ÌîÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡ª
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¡×
¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¥Û¥¤ー¥ë¥áー¥«ー¡Ö¥ì¥¤¥º¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÈËÜµ¤¤ÇÁö¤ì¤ëÀÇ½¤ò¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡É¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë¡¢F1¤ò¤Ï¤¸¤á¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥Û¥¤ー¥ë¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¶â·¿¤Ë¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÃòÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤Ë¹â¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤áÌ©ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤ÄÃÃÂ¤À½Ë¡¤òºÎÍÑ¡£¶Ë¸Â¤Î¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ýー¥¯¤ÎÂÀ¤µ¡¢³ÑÅÙ¡¢ÃÇÌÌ·Á¾õ¡Ä¡Ä¡£ÎÏ¤ÎÎ®¤ì¤äÉé²Ù¤Î¤«¤«¤êÊý¤òåÌÌ©¤Ë·×»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖTE37¡×¤Ê¤Î¤À¡£
ÃÃÂ¤1¥Ôー¥¹¡ß6¥¹¥Ýー¥¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Îò»Ë
1996Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖTE37¡×¤Ï¡¢ÃÃÂ¤1¥Ôー¥¹¡ß6¥¹¥Ýー¥¯¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤â¤È¡¢¡Ö15¥¤¥ó¥Á¡á3.7kg¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ïµ¬³Ê³°¤Î·Ú¤µ¤ÇÃÂÀ¸¡£ÃÃÂ¤À½Ë¡¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¥¹¥Ýー¥ÄÀÇ½¡¦·ÚÎÌÀ¡¦¶¯ÅÙ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤·¤¿±þÎÏ¡ÊÎÏ¤Î¤«¤«¤êÊý¡ËÊ¬»¶¤ËÍ¥¤ì¤¿6¥¹¥Ýー¥¯¤Ï¡¢¥ì¥¤¥º¤¬¹Í¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥µ¥¤¥º¤´¤È¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î°ã¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Âç·¿¥¥ã¥ê¥Ñー¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥µー¥¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥È¥êー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊTE37¤òÁ´ÌÌÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖTE37 SAGA¡×¤À¡£6¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¹âÅÙ²½¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀÇ½¤ä¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ýー¥¯Î¢¤Î·Á¾õ¤ä¥»¥ó¥¿ー¼þÊÕ¤ÎÆù¸ü¡¢±þÎÏÊ¬»¶¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀß·×¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
TE37 SAGA¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤è¤êÁö¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖTE37 SAGA S-plus¡ÊSport plus¡Ë¡×¤À¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤ä¹âÉé²Ù¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¶¯ÅÙ¤È¹äÀ¤ò¶¯²½¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥¯¤ä¥ê¥à¤Î·Á¾õ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢±þÎÏ¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤ò²þÁ±¡¢¤è¤êÂç¸ý·Â¡¦¹â½ÐÎÏ¼Ö¤Ø¤ÎÂÑµ×À¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÉô¤Ë²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤âÄÉ²Ã¤ÇÀßÄê¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー¡¦½ÅÎÌ²½¤¬¿Ê¤à¼ÖÎ¾¤Î¹âÀÇ½¤òÂ¸µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤ò¸Ø¤ë¡ÖA.S.T.¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¥Õ¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¤ÎÁÇºà´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖA.S.T.¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¡×
¡ÖTE37 SAGA S-plus¡×¤ÎÀÇ½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÉ½ÌÌµ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¡ÖTE37 SAGA S-plus A.S.T.¡×¤À¡£¡ÖA.S.T.¡×¤È¤Ï¡¢Advanced Surface Technology¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¼Á´¶¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼¡À¤Âå½èÍýµ»½Ñ¤Î¤³¤È¡£Ã±¤Ê¤ëÅÉÁõ¤ä¥Ð¥Õ¡Ê¶ÀÌÌ¡Ë»Å¾å¤²¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢ÁÇºà´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡ÖA.S.T.¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Õ»Å¾å¤²¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤¯¤¹¤ß¡É¤Î¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¹ØÆþÅö½é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Îµ±¤¤¬Ä¹¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¶ÀÌÌ´¶¤¿¤ë¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈæ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖA.S.T.¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¡×¤Ï¡¢Æß¤¯¸÷¤ëÉ½ÌÌ½èÍý¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥ßËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥ì¥¤¥º¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥ß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤ò¾å¼Á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÉý¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£
¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¡¦»³ÌîÅ¯ÌéÁª¼ê¤¬ÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤Ç¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª
¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤ÎÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤ò¡¢¥ìー¥¹¤òÁö¤ë¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¸¥à¥«ー¥ÊÁª¼ê¸¢¤Ç¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¿»³ÌîÅ¯ÌéÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¼ÖÎ¾¤Ï¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¡ÊFL5¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Îー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤ÎÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤òÍú¤¯¤È〝¥¿¥¤¥ä¤¬ÂÀ¤¯´¶¤¸〟¤Þ¤¹¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¤ÏFF¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¶îÆ°¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Îー¥Þ¥ë¤À¤È¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç±ïÀÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤ÎÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤À¤È¡È¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥ìー¥ë¡É¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Îー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤À¤È¥¿¥¤¥ä¤Î¥µ¥¤¥É¥¦¥©ー¥ë¤Î¤Õ¤¯¤é¤ßÉôÊ¬¤Þ¤ÇÀÜÃÏ¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤À¤È¤½¤ÎÉôÊ¬¤â¤¤Ã¤Á¤ê»È¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ÎÂÀ¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¼¡¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¤Ç¾è¤êÌ£¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¡ÖTE37 SAGA SL¡×¤È¡¢±þÎÏÊ¬»¶ÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿10¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖZE40¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÞÇÈ¥µー¥¥Ã¥È¤Î¼þ²ó¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢TE37 SAGA SL¤¬1Ê¬5ÉÃ443¤Ç¡¢ZE40¤¬1Ê¬4ÉÃ986¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖTE37 SAGA SL¤ËÈæ¤Ù¡¢ZE40¤Ï¹äÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆÃÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÁàÂÉ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤¬¥¹¥Ã¥¹¥Ã¤È·Ú¤¯¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë´¶¤¸¡£¥é¥¤¥ó¥È¥ìー¥¹À¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Çö¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£TE37 SAGA SL¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥´¥à¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ZE40¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤è¤ê¥Û¥¤ー¥ë¹äÀ¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£TE37 SAGA SL¤¬¥¹¥È¥êー¥È¸þ¤±¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ZE40¤Ï¥µー¥¥Ã¥È¸þ¤±¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹³×¿·Åª¤Êµ±¤¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤
1996Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥Ü¥ë¥¯¥ìー¥·¥ó¥°¡ÖTE37¡×¡£¤è¤ê¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¶¯ÅÙ¤È¹äÀ¤ò¹â¤á¤¿¡ÖTE37 SAGA S-plus¡×¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¡¢¥ì¥¤¥ºÆÈ¼«¤Î¿·É½ÌÌ½èÍýµ»½Ñ¡ÖA.S.T.¡×¤òÆ³Æþ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¥Û¥¤ー¥ë¤Î¹âÀÇ½¤Ö¤ê¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Àè¿Ê¤Î¡ÖTE37¡×¤¬¥³¥³¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡
¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ò»ý¤Ä¡ÖA.S.T.¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ð¥Õ¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¤ÎÁÇºà´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡ÖA.S.T.¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¡×¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥Û¥¤ー¥ë¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹³×¿·Åª¤Êµ±¤¤ò»ý¤Ä¡ÖTE37 SAGA S-plus A.S.T.¡×¤ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥º¡Ë