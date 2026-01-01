µð¿Í¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤òÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¡ªÊä½þÈ¯À¸£Á¥é¥ó¥¯¤â¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯
¡¡µð¿Í¤¬³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï²ÝÂê¤ÎÅê¼êÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤Ë½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂ³¤¡¢º£¥ª¥Õ£²¿ÍÌÜ¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤â·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤âµð¿Í¤ÎÊä¶¯¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ï¹ñÆâ¤ÎÂ¾µåÃÄ°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»£³£·£³ÅÐÈÄ¤Ç£±£²£°¾¡£¹£¹ÇÔ£´£¸¥»¡¼¥Ö¡£¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÄ¾Á°¡¢°¤Éôµð¿Í¤ËÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¿·ÀïÎÏ¤¬ÅÅ·â²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡Â§ËÜ¤Ï¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£³Ç¯¤Ë£±£µ¾¡£¸ÇÔ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢³ÚÅ·½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Æ±Ç¯¤Îµð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£²£´¾¡£°ÇÔ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤é¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Ï£±£²Ç¯°ÊÍè¡¢ÆüËÜ°ì¤¬¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤±¤ËÆüËÜ°ì¤òÃÎ¤ëÃË¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£ÅÄÃæ¾¤ÈºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â²¿¤«¤Î±ï¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µð¿Í¤ÏºòÇ¯¤Ï»³ºê¤¬£±£±¾¡¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÁ°¥ì¥¤¥º¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¿¡¢Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡£Â§ËÜ¤Ï²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¡¢ÍÞ¤¨¤äÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£²Ç¯Ï¢Â³£µ£°»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£²£´Ç¯¤Ï£³£²¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤Îµ¯ÍÑË¡¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡£¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬Êä¶¯¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£Æ£Á¤Î¾¾ËÜ¤ò³ÍÆÀ¡£Â§ËÜ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Æ±°ìÇ¯¤Ë£Æ£ÁÁª¼ê¤ò£²¿Í³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Î³áÃ«¡¢°æÇ¼¡Ê¤È¤â¤Ë£Ä£å£Î£Á¡Ë°ÊÍè¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¿äÄêÇ¯Êð£³²¯±ß¤Ç¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤ä¶âÁ¬Êä½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë£Á¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î£¶Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò´Þ¤áÄÌ»»£¸ÅÙ¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¡££²Ç¯ÌÜ¤Î£±£´Ç¯¤«¤é¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³£±£¸£°¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¡¢£´Ç¯Ï¢Â³£²£°£°Ã¥»°¿¶°Ê¾å¡££µÇ¯Ï¢Â³ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£·Ç¯¤Ë¤Ï£¸»î¹çÏ¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Î£Î£Ð£ÂµÏ¿¤âºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢£×£Â£Ã¤Ê¤ÉÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝ·Ð¸³¤âËÉÙ¡£¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤ÎÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¢¡Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ê¤Î¤ê¤â¤È¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡Ë£±£¹£¹£°Ç¯£±£²·î£±£·Æü¡¢¼¢²ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£µºÐ¡£È¬È¨¾¦¤Ç£³Ç¯²Æ¤Ë¸©£´¶¯¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£»°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°£±£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç³ÚÅ·ÆþÃÄ¡££²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß½é¤Î¿·¿Í¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¡££±£´Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¡££¸»î¹çÏ¢Â³£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Î£Î£Ð£ÂµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£²¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£
¡¡¢¡º£¥ª¥Õµð¿Í¤Î¼ç¤Ê¿·ÀïÎÏ
Ì¾¡¡¡¡¡¡Á°¡¡Ç¯Îð¡¡Á°½êÂ°¡¡ÅêÂÇ
¡¡¢§Åê¼ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡Ò£³£µ¡Ó³Ú¡¡Å·¡¡±¦º¸
¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ò£²£¸¡Ó¥ì¥¤¥º¡¡±¦±¦
¥Þ¥¿¡¡¡¡¡¡¡Ò£²£¶¡Ó¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹£³£Á¡¡±¦±¦
¥Ï¥ï¡¼¥É¡Ò£²£¹¡Ó³Ú¡¡Å·¡¡±¦±¦
ËÌ±º¡¡Îµ¼¡¡Ò£²£¶¡ÓÆüËÜ¥Ï¥à¡¡º¸º¸
ÈÄÅì¡¡Í¯¸è¡Ò£³£°¡Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¢¨±¦±¦
¾¾±º¡¡·ÄÅÍ¡Ò£²£²¡ÓÆüËÜ¥Ï¥à¡¡º¸º¸
¢§ÆâÌî¼ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ò£³£°¡Ó¥í¥¤¥ä¥ë¥º£³£Á¡¡±¦±¦
¢§³°Ìî¼ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¾¾ËÜ¡¡¡¡¹ä¡Ò£³£²¡ÓÆüËÜ¥Ï¥à¡¡±¦±¦
¢¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡£¿·¿Í°Ê³°