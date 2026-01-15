ÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¡Ö90ÅÙ¤Î¤ª¼µ·¡×¹â»Ô¼óÁê¡Ä¡Ö´Ú¹ñ¤ËÍê¤ß¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×Ãæ¹ñ¤¬ÆñÊÊ
Ãæ¹ñ¤Î´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ø¤ò90ÅÙ¶Ê¤²¤Æ¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¹ñ²È¼çµÁÅª»Ö¸þ¤ò»ý¤Ä¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤Î±Ñ¸ìÈÇ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊGlobal Times¡Ë¡×¤Ï13Æü¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ò90ÅÙ¤Î¤ª¼µ·¤Ç´¿·Þ¡ÊTakaichi welcomes Lee Jae¡Ýmyung with 90¡Ýdegree bow¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ÎÃæ¤ÇÀìÌç²È¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢´ÚÆü´Ö¤Î¡Ö²¹ÅÙº¹¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖMBC¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø´Ú¹ñ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤Íê¤ß¤´¤È¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¼è¤ë»ÑÀª¤ÈÉ½¾ð¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£³ºÅö¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤òÂç¤¤¯¶õ¤±¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡Ø90ÅÙ¤Î¤ª¼µ·¡Ù¡Ä¹â»Ô¤Î¸ü¶ø±ÇÁü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç13Æü¡¢¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤ò¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¡Ø¥Õ¥©¥ë¥À¡ÊÆó¤ÄÀÞ¤ê¡Ë°§»¢¡Ù¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ä¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ±¡¤Î¹àÚß±§¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë±¦ÇÉÀ¯ÉÜ¤¬Æü´Ú¤Î°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÊÆÆü¼çÆ³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂÐÎ©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ËÅý¹ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¡×¤È¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ê¤Æ¤³¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÆÍÇË¸ý¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¡Ø´ÉÍý¡Ù¤Ï¡¢ÍûÀ¯ÉÜ¤ÎËÉ¸æÅª¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´ÚÆü´Ø·¸¤ÎÀÈ¤¤´ðÈ×¤ÈÁê¸ß¿®Íê¤Î·çÇ¡¤òÏªÄè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÀÆðÀ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´ÚÆü¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤ËÎÎÅÚ¤ª¤è¤ÓÎò»ËÌäÂê¤Ç¸¶Â§Åª¤Ê¾ùÊâ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Ë´ÚÃæ´Ø·¸¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¹õÎµ¹¾¾Ê¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡ÅìËÌ¥¢¥¸¥¢¸¦µæ½ê¤Î笪»Ö¹ä½êÄ¹¤â¡¢´ÚÆü´Ö¤Î¹Â¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£笪½êÄ¹¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú»ë¤·¡¢ÀïÎ¬¡¦·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥ê¥½¡¼¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÏÎò»Ë¤äÎÎÅÚÌäÂê¤Ê¤É¤Î¡Ø¹½Â¤Åª¤ÊÌ·½â¡Ù¤¬Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¾·¤¯¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê´Ø¿´¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î´ÚÆü´Ø·¸¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê´ðÈ×¤Ï¡Ø¹â¤¤Áê¸ß¿®Íê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀìÌç²È¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤Î¸Â³¦¤ÏÎò»Ë¥¤¥·¥å¡¼¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´ÚÆü¶¨ÎÏ¤¬É½ÌÌÅª¤Ê¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ïµ»ö¤ÎËöÈø¤Ç¡¢5ÆüËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÚÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¸¶Â§¡Êthe one¡ÝChina principle¡Ë¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏË¬Ãæ¤ËÀèÎ©¤Á±þ¤¸¤¿Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCC¡ÝTV¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤ÎÎ©¾ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¡Ö¸¶Â§¡×¤È¤ÏÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Îò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤â²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖCC¡ÝTV¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÎ©¾ì¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¡×¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£