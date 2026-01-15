ドル買い反応、米新規失業保険申請件数が予想下回る＝ＮＹ為替



米新規失業保険申請件数は19.8万件と予想外に減少した。ＮＹ連銀製造業景気指数やフィラデルフィア連銀景況指数なども予想から上振れしている。労働市場と景況感がいずれも改善したことで、米債利回り上昇とともにドル買いの反応が広がっている。ドル円は本日の高値を158.80付近に更新。ユーロドルは安値を1.1603レベル、ポンドドルは1.3374レベルにそれぞれ更新している。米10年債利回りは一時4.16％付近まで上昇した。



USD/JPY 158.76 EUR/USD 1.1607 GBP/USD 1.3377

