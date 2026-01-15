Starlink¤¬°ÜÆ°ÍÑ¡ÖROAM¡×¥×¥é¥ó¤Î¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò50GB¤«¤é100GB¤ËÇÜÁý¡¢»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤éÄãÂ®ÌµÀ©¸Â¤Ø
±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖStarlink¡×¤Ï¡¢½»½ê¸ÇÄê¤Î¡Ö¥Û¡¼¥à¡×¥×¥é¥ó¤ä°ÜÆ°ÍÑ¤Î¡ÖROAM¡×¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖROAM¡×¥×¥é¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢·î´Ö50GB¤Þ¤Ç¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤¬ÃÍÃÊ¿ø¤¨ÃÖ¤¤ÇÍÆÎÌÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ROAM 50GB¤¬ROAM 100GB¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ - Starlink¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼
https://starlink.com/jp/support/article/58c9c8b7-474e-246f-7e3c-06db3221d34d
ROAM¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤ËºÇÅ¬¤ÊÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿µ»ö¤ò°Ê²¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ROAM¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¾å¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖROAM 50GB¡×¤ÈÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤Î¡ÖROAMÌµÀ©¸Â¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁROAM 50GB¤ÎÍÆÎÌ¤¬ÇÜÁý¤·¡¢¡ÖROAM 100GB¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ROAM 100GB¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê·î´Ö100GB¤Þ¤Ç¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÄÌ¿®¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÀ©¸Â¤ÎÄãÂ®¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ROAM 50GB¤Î»þÂå¤Ï¾å¸ÂÅþÃ£¸å¤ËStarlink¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò½ü¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÎÍøÊØÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç6500±ß¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤¹¡£
Starlink¤Ï¡ÖËè·î¤Î¥Ç¡¼¥¿»ÈÍÑÎÌ¤¬80¡ó¤È100¡ó¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿GBÃ±°Ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¹ØÆþ¤ÏROAM¥×¥é¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
