²È¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Î¡Ö¤â¤ÎÁª¤Ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡×3¤Ä¡£Í¾Ê¬¤Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¸µ¡¦±øÉô²°¤Ç¤âÊÒÉÕ¤¤¤¿
¼Â²È¤¬¥´¥ß²°Éß¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤¦¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¦¤µ¤ó¤¬Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÁý¤ä¤µ¤º¡¢¥¥ì¥¤¤Ê²È¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤ÎÁª¤Ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡×3¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡§¡Ö»È¤¦¤«¤â¡×¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤¡¢Çã¤¤²á¤®¤Ê¤¤
ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿º¢¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤¬²¿¸Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÁ´Á³»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬°ìÄêÎÌ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²È¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ì¤Íè¡×¤òÁÛÁü¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤â¤Î
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Ï¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤äÀöÂõÀöºÞ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÍÑÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¡£¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ´É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤À¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤À¤±¤ò¤â¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¥Õ¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´Á³»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ªÆÀ¤À¤«¤é¡×¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ÷ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤âÇã¤ª¤¦¡×¡Ö»È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥»¡¼¥ëÃæ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢¤â¤Î¤¬É¬Í×¤ÇÍß¤·¤¤¤«¤éÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÆÀ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÈÎÌ¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»È¤¦¤«¤â¡×¤Î¤â¤Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¡§»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë
²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»È¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢»È¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¿µ¤¤Ç2¡¢3Ç¯ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿»È¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èºá°´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»È¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹á¿å¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¹á¿å¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢»È¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¡ÖÅ¹Æ¬¤Ë¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤òÇã¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸º¤ê¡¢»È¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
3¡§Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÑÅÓ¡¦»È¤¤¤Þ¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡ÉÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤â°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤«¤Ê¡©¡¡»È¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎ¥Æý¿©¥¹¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤á¤ÎÆé¤¬É¬Í×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÆé¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Û¤¦¤í¤¦¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤¬Ä¾²Ð¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊ¬¾¯ÎÌ¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë&Í¾¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡Öº£¡¢É¬Í×¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ï¤»¤º¡¢¼¡¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ç¥¹¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ö¥óÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤âÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¤¤Þ¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¡¢¹ØÆþ¡£¸½ºß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¸å¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ò¤È¤¤É¤¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¨¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤Ê¤Ë¤«¤òÇã¤¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤òÄ¹¤¯»È¤¤²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£