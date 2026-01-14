Mrs. GREEN APPLE¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¡¡ÆüÍË·à¾ì¤Ç¡È¤¤¤¤¿Í¥¥ã¥é¡ÉÊø²õ¡Ä¥À¡¼¥¯¤Ê·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¤Ç¡Ö¥³¥¤¥Ä¤âËä¤á¤ë¡©¡×Èó¾ð¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿ÌÙþ
¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ß¥»¥¹¡×¡Ë¤Î¡ÈÌþ¤·Ã´Åö¡ÉÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ß·¤Ï¡¢1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡¦ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡£Èà¤¬±é¤¸¤ë·àÃæ¥·¡¼¥ó¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¡¢10Æü¤ËÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¸µ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡£Èà¤Ï¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¿Í³Ê¤Ë¡È¥ê¥Ö¡¼¥È¡É¤µ¤ì¡¢Î¢¼Ò²ñ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÁáÀ¥¡¿µ·Æ²¤È¸þ¤¹ç¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Æ£ß·±é¤¸¤ëÌ¸ÌðÄ¾ÅÍ¤À¡£
¡ÖÌ¸Ìð¤Ï¡¢King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅß¶¶¹Ò¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÎ¢ÁÈ¿¥¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ç¡¢¹õËëÅªÂ¸ºß¡¦¹çÏ»¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÎÌ¿Îá¤Î¤â¤È¡¢ÁáÀ¥¡¿µ·Æ²¤ò´Æ»ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÉþÁõ¤¬Â¿¤¤Æ£ß·¤À¤¬¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥À¡¼¥¯¤Ê¿§Ì£¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑËÆ¡£¡È´í¸±¤ÊÃË¡É¤Î¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¸Ìð¤¬ÌÜ¤ò¤é¤ó¤é¤ó¤Èµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ô¥³¥¤¥Ä¤âËä¤á¤È¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡Õ
¡¡¤ÈÈó¾ð¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ëµ·Æ²¤ËÂÐ¤·±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¸þ¤±¡¢Äã¤¤À¼¤Ç¡¢
¡ÔÅß¶¶¤µ¤ó¤ÎÌ¿Îá¤Ç¡¢Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡ÈÙÇÃ×¤ì¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤Ã¡¢¹çÏ»¤µ¤ó¤Ë¤ÏµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Õ¤È¶¼¤·Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥«¥Ã¥È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏX¾å¤Ç¡¢
¡ÔÎÃ¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¾Ð¡Õ
¡ÔÎÃ¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡¡¤ÈÅê¹Æ¡£¥ª¥ó¥¨¥¢Á°¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌ¸Ìð¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬°¤¯·ÚÇö¡Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢Æ£ß·¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¿·¶ÃÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Çµï·Ð¸³¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ëÆ£ß·¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢¶¸µ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¤³¤Î°Ìò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¼çÌò¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ß¥»¥¹¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥º3¤¬³«Ëë¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤ÏºòÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Çºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆ£ß·¤¬¥É¥é¥Þ³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÈÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£