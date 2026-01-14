¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äOnlyFans¥â¥Ç¥ë¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Î¹â¤µ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¡×¤Î¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¡Ö¸½Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤¬Áý²ÃÃæ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î½¢Ï«¥Ó¥¶¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÀìÌç¿¦¸þ¤±¤Î¡ÖH-1B¥Ó¥¶¡×¤ä³¤³°»ÙÅ¹¤ËÅ¾¶Ð¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖL-1¥Ó¥¶¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ(extraordinary ability)¡×¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖO-1¥Ó¥¶¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¿Í¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëO-1¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤¬¡¢SNS¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´Ö¤ÇµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó°ÜÌ±¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ì»þÅª¤Ë½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¶¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëO-1¥Ó¥¶¤Ë¤Ï¡¢²Ê³Ø¡¦¶µ°é¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÊÂ³°¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖO-1A¥Ó¥¶¡×¤È¡¢¡ÖÊÂ³°¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Þ¤¿¤Ï¶ÈÀÓ¡×¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖO-1B¥Ó¥¶¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£O-1¥Ó¥¶¤ÏÈ¯¹Ô¿ô¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¯ÃêÁª¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢H-1B¥Ó¥¶¤Î10Ê¬¤Î1¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¾¯¿ô¤·¤«È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Financial Times¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ¼ê²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤ËO-1¥Ó¥¶¤ÎÈ¯¹Ô¿ô¤¬50¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Èó°ÜÌ±¥Ó¥¶¤ÎÈ¯¹ÔÁí¿ô¤Ï10¡óÄøÅÙ¤ÎÁý²Ã¤Î¤¿¤á¡¢O-1¥Ó¥¶¤ÎÁý²ÃÎ¨¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡¢O-1B¥Ó¥¶¤Î´ð½à¤Ë¤Ï¡ÖÃøÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¡Ö¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÀÓ¡×¡ÖÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤Î¥Õ¥£¥ª¥Ê¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥Æ¥£¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÂ¿³Û¤Î¼ýÆþ¤Ï¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀëÅÁ·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿äÁ¦¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òËèÆüÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¾¯¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ÜÌ±ÊÛ¸î»Î¤Î¥×¥í¥Æ¥£¥Þ¡¦¥À¥ê¥ä¥Ê¥Ë»á¤Ï¡ÖËÜÍè¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬O-1¥Ó¥¶¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¼Ô¤¬Ã±¤Ë´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢O-1¥Ó¥¶¤ÎÍ¸úÀ¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËO-1¥Ó¥¶¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÀ®¸ù¤Î¼ÜÅÙ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç¼ê»ï¤Ç¤¢¤ëThe Guardian¤Ï¡¢O-1¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼èÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¿ôÌ¾¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤Ç130Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¨¥¤¥ó»á¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎFanfix¤òÄÌ¤¸¤ÆËè·î¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ý±×À¤«¤éO-1B¥Ó¥¶¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥ó»á¤ÏO-1¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï20Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤Ï30Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Ëè·î1000Ëü¿Í¤¬»ä¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°²è¤ò¤¿¤À»ëÄ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿½ÀÁ½ñ¤ËµºÜ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¨¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö50Ç¯Á°¡¢¿Í¡¹¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢·Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¥Á¥§¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¦¥Ù¥ì¥ó¥«¥ä»á¤â¡¢¡ÖO-1B¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ì¥ó¥«¥ä»á¤Ï¿½ÀÁ½ñ¤ÇInstagram¡¢Twitch¡¢YouTube¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÄê¿ô¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBoy Throb¤Ï¡¢O-1B¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËTikTok¤Ç100Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¾Þ¶â¤ä¹¹ð¼ýÆþ¤ò²Ô¤°e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢¼ç¤Ë¥Ì¡¼¥É¤ä¥Ý¥ë¥Î¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò²Ô¤°¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎOnlyFans¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¡¢O-1¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ú¥ì¤ä¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥Í¥¤¥É¡¦¥ª¥³¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ý¤ÄÊÛ¸î»Î¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏSNS¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äTwitch¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ó¥¶È¯¹Ô´ØÏ¢¤ÇÂ¿¿ôÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤âO-1¥Ó¥¶¤ÎÊÑ²½¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OnlyFans¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ì¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤¬O-1¥Ó¥¶¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò½Ò¤Ù¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤è¤ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢O-1B¥Ó¥¶¤Ï¸µ¤è¤êÇÐÍ¥¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¤ÎÍÌ¾¿Í¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢OnlyFans¥â¥Ç¥ë¤âÆ±¤¸¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢O-1¥Ó¥¶¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ë°ÕÌ£¤¬Âç¤¤¤ÍÌ¾¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡×¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÏÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÐÌÌ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ã¿è¤Ë»ñ¶âÎÏ¤ä±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Íºà¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«°Ê³°¤òÅö¶É¤Ï½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£