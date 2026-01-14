1月13日に、肺がんのため81歳で亡くなっていたことが報じられたフリーアナウンサーの久米宏さん。芸能界、テレビ業界から続々と追悼の声が寄せられている。

「1月13日放送のラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送）では、元TBSアナウンサーでエッセイストの小島慶子さんが出演。久米さんと3年間『久米宏ラジオなんですけど』（TBSラジオ）で共演したエピソードを語っていました。小島さんいわく、久米さんは予定調和を嫌い、時にはムッとするようなことも言われたそうです。しかし後輩アナウンサーである小島さんにも、きちっと信頼を置いて接してくれたと感謝の気持ちも述べていました」（スポーツ紙記者）

久米さんは90年代に出演していた『ニュースステーション』（テレビ朝日系）でも、清純派女優のまさかの裏の顔を暴露するハプニングを起こしていると語るのは放送作家だ。

「女優の松たか子さんをゲストに招いた時に、久米さんがいきなり『松さんタバコ吸われるんですね？』と問いかけたのです。本番前に松さんがタバコを吸う姿に驚いたようで、その話を出したのです。松さんといえば、歌舞伎俳優の松本幸四郎さん（現・二代目松本白鸚）を父にもつ芸能人二世。当時は清純派女優として知られましたが、まさかの“裏の顔”を暴露してしまったのです」

X上でも“松たか子喫煙暴露事件”を思い起こす声が並ぶ。

《久米宏さんといえばニュースステーションでゲストの松たか子に向かって突然喫煙者を暴露して清純派のイメージをぶっ壊したのが今も忘れられない》

《ぴったしカンカンやベストテンは解りますが。松たか子はどう思っているのか感想を聞いてみたい》

なぜ、久米さんはこうした暴露をおこなったのだろうか。

「1月13日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）ではフリーアナウンサーの古舘伊知郎さんが電話出演し、久米さんが自民党の大物政治家をあえて怒らせたエピソードを披露しています。予想だにしない直球、あるいは変化球の質問をぶつけた人物の、表情の微細な変化などをテレビはしっかりと映し出します。それがリアリティを生み出すのです。久米さんとしては、台本や打ち合わせにない要素をあえてぶつけることで、自身が嫌う“予定調和”を崩そうとしたのでしょう」（前出・放送作家）

久米さんのような“破天荒”なアナウンサーは、後にも先にも現れなさそうだ。