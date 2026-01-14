¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¤¬É¬Í×¡×¡¡Âçºå¶Í°þOB¿ä¾©¡ÄÁªµå´ã¤âËá¤¯¡È3ÃÊ³¬¥Æ¥£¡¼¡É
À¸ÅçÊö»ê»á¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¡Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¥É¥ê¥ë
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤¡£Âçºå¶Í°þ¹â¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå¤Ê¤É¤Ç¡ÖBTÌîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ¸ÅçÊö»ê¡Ê¤¤¤¯¤·¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÂ®¤òÀ¸¤à¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ë3ÃÊ³¬¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥ë¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹ø¤ò²ó¤µ¤º¤Ë¼ê¤À¤±¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹Îý½¬¤À¡£¹ø¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤Þ¤ÞÏÓ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡Ö¼ê¤À¤±¤¬Á°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¡×¤òÍÜ¤¦¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÄ¾Á°¤«¤é²¼È¾¿È¤òµÕÊý¸þ¤Ë°ú¤Ìá¤¹°Õ¼±¤ÇÂÇ¤ÄÎý½¬¤À¡£²¼È¾¿È¤ÎÆ°¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾åÈ¾¿È¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¡Ö²¼È¾¿È¤òÌá¤·¤Æ¤¯¤ë°Õ¼±¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ë´¶³Ð¤òÄÏ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë3¤ÄÌÜ¤Î¥É¥ê¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂ¤òÌá¤¹°Õ¼±¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤·¤Æ¥Æ¥£¡¼¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Æ§¤ß½Ð¤·¤¿Á°Â¤ËÊÉ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ°¤ÎÂ¤ËÊÉ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ò±Û¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ë¡×¡£ÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ä¤Ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎý½¬¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Êý¸þ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£½¾Íè¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇµå¤¬°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¸þ¤ØÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÇµå¤¬°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂÇ·âÁ´ÂÎ¤ÎÍ¾Íµ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥ß¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂÎ¤Î¶á¤¯¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂÇ·â¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥ê¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë