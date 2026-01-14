¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡ÙÂè1ÏÃ¤«¤éÌ¾ºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ½´¶¡¡°æ¾å¿¿±û¤Î¡È¶¯¤µ¤ÈÑ³¤µ¡É¤ÎÀâÆÀÎÏ
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡ØºÆ²ñ～Silent Truth～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè1ÏÃ¡£
»²¹Í¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×ÍýÍ³¡¡»ÒÌò¤¿¤Á¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¸¶ÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏÂè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹
¡¡¤³¤ÎÀßÄê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØºÇ°¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿±é¤¸¤ë·º»ö¤ÎÁ°¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆµÈ¹âÍ³Î¤»ÒÊ±¤¹¤ë¼Â¶È²È¤¬¸½¤ì¤ë¡£·º»ö¤¬ÃÎ¤é¤Ì¤¦¤Á¤Ë½éÎø½÷À¤¬ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÍÍÁê¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ï¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ë·º»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï¤½¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç´ØÏ¢¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë²áµî¤Î»ö·ï¤Ë¤Ï¡¢Ëüµ¨»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ß°ìËÜ¿Í¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¹ç¤Ã¤¿¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬½ß°ì¤ÈËüµ¨»Ò¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ëÂ¦¤âÈëÌ©¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¿·¤·¤¤¡£Ëüµ¨»Ò¤¬ÈÈ¿Í¤À¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¼Í»¦»ö·ï¤Ë»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤¬¡¢Èà¤é4¿Í¤¬23Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËËä¤á¤¿¤Ï¤º¤Î·ý½Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ý½Æ¤Ï¶âÍ¢Á÷¼Ö¶¯Åð»ö·ï¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿½äººÄ¹¡¦À¶¸¶ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÏÂÍº¤Ï¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëËüµ¨»Ò¤Î¸µÉ×¡¦À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¤ÎÅ¹Ä¹¡¦º´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤«¤é¤Î¤æ¤¹¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ò¡¢½ªÈ×¤Ï·½²ð1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£½¨Ç·¤Ï°ìÅÙ¤Î¶âÁ¬Í×µá¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¸ò¾ÄÂ³¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È·½²ð¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4¿Í¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ä¤ê1¿Í¤Ç¤¢¤ëº´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Ï¼Í»¦¤µ¤ì¤¿½¨Ç·¤ÎÄï¤Ç¡¢Ä¾¿Í·ÐÍ³¤Ç¤â¸ò¾Ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Ëüµ¨»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·½²ð¤âÈà¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡£Ëüµ¨»Ò¤äÄ¾¿Í¤ÎÍ¾·×¤ÊË¸³²¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·½²ð¤¬Àè²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·½²ð¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Îø¿Í¤É¤³¤í¤«´û¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î½÷À¤ÏÇ¥ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤¼¤«·½²ð¤¬¿·¤·¤¤Áê¼ê¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤òËüµ¨»Ò¤Ë´è¤Ê¤Ë±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£·½²ð¤¬½¨Ç·¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ëüµ¨»Ò¤Ï4¿ÍÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¹È°ìÅÀ¡¢¤«¤ÄÅö»þ3¿ÍÁ´°÷¤¬Èà½÷¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°æ¾å¿¿±û¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡£¡Ø¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡ÊCBC¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¾¡¤Áµ¤¤Ê³ØÀ¸¤ò±é¤¸¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤âF4¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÚÎï¤Ê¤ë¸æÁâ»Ê4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë»¨Áðº²¤ò»ý¤Ã¤¿ËÒÌî¤Ä¤¯¤·Ìò¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø100Ëü²ó ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ°¦¤Î¿Í¤òÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ÇË´¤¯¤·¤½¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿Ì¿¤äµÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤Ê³Æ®¤¹¤ë°æ¾å±é¤¸¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¯Èþ¤·¤¤¡£¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Î¤âð÷¤±¤ë¶¯¤µ¤È¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤ÆÉº¤¦¡£ÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤¦¤ó¤ÈÀÈ¤¯Ñ³¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËüµ¨»Ò¤Ë¤ÏºÇÍ¥Àè¤Ç¼é¤ë¤Ù¤²æ¤¬»Ò¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹Â¦¤Ë¤âËüµ¨»Ò¤¬¤Þ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤òËä¤á¤¿³Ø¹»À×ÃÏ¤òÄ¾¿Í¤¬ÀìÌ³¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥ÞÅÚÃÏ³«È¯¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÌðÀè¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿½ß°ì¤¬¤³¤ÎÃÏ¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á²Â¹á¡Ê¤«¤³¡Ë¡Ë