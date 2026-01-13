´Ú¹ñ¤Ï¡ÈÇ¯²¼¡É¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÇÔ¤ì¤Æ2°ÌÄÌ²á¡ÄU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ½à·è¾¡¤ÇÆü´ÚÀï¤Î²ÄÇ½À
¡¡AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï13Æü¡¢CÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯U-21À¤Âå¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤¬U-23À¤Âå¤Î´Ú¹ñ¤ò2-0¤ÇÇË¤ê¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ï¼«ÎÏÆÍÇË¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ2°Ì¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È´Ú¹ñ¤Ï¶¦¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4¤ÇÊÂ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤Î´Ú¹ñ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¸åÈ¾3Ê¬¡¢DF¥Ù¥ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥â¥Õ¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±24Ê¬¤Ë¤â¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤éFW¥µ¥¤¥É¥Ì¥ë¥é¥¨¥Õ¡¦¥µ¥¤¥É¥¥¥Þ¥ë¥³¥ó¤¬º¸Â¤Ç»Å¾å¤²¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ2¤ÇÎ×¤ó¤À¥¤¥é¥ó¤¬¾¡¤Æ¤ÐµÕÅ¾ÆÍÇË¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ËÜ°Ê¾å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯·è¤á¤¤ì¤º¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËPKÈïÃÆ¤Ç0-1¤ÎÇÔÀï¡£Â·¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï13Æü¿¼Ìë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤ËBÁÈ¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢16Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢CÁÈ2°Ì¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
