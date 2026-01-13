¡È¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉÄ¹ÃË¤¬ÏÃÂê °æ¥Î¸¶²÷É§¤ÎºÊ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¡¢ÎÞ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤ê¡Ö´·¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬¡¢Î±³ØÃæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤êÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¤·¡¢15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀ¥¸Í¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡È¸å¤í»Ñ¤¬¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼«Âð¤ÇÄ¹½÷¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯10·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÎ±³ØÀè¤Ø¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÅÏ±Ñ¡£¶õ¹Á¤ª¸«Á÷¤ê¤ÎÆü¡Ä²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â¡¢´·¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¤¤¤ë¤¾¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤ÎÌ£Êý¤À¤¾¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤ LOVE¡ÄÞ¥¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¿Æ»Ò¶¦±éÃæ¡×¤È¡¢Ä¹½÷¤È¾Ð´é¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤È¤ÎÊÌ¤ì¡ÄÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë