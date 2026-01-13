お笑いタレントの餅田コシヒカリ（31）が13日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜午後8時）に出演し、結婚を発表した。かつて出演したテレビ番組で交際中の男性がいることを公表していた。

この日の番組は「厄年の有名人が大集合 今年こそ解決したいお悩みSP」として放送。司会の明石家さんま（70）から、トークを振られると、餅田は「4年半付き合っている彼がいるんですけど、今日初めてお伝えするんですけど結婚しました！」と左手薬指にはめた指輪をきらめかせた。結婚は2年前で、お相手は一般男性。プロポーズはウエディングの「名所」のレストランチャペルで「すてきなプロポーズでした」と語った。「動物みたいでかわいいねと言ってくれます」とのろけた。

餅田は自身のインスタグラムでも報告。白無垢（むく）姿のものとウエディングドレスで大きなおにぎりをほおばる写真をアップ。「本日放送の『さんま御殿』で発表しましたとおりこの度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました プロポーズリングが第二関節で詰まった時は焦りましたがなんとか結婚できました」とつづった。「幸せで体重が増えすぎないように気をつけながら、今後も家族（夫＋セキセイインコ2羽＆モルモット1匹）を大切にして、私らしくお仕事頑張って米りますのでよろしくお願いいたします」と報告した。

この日までに同番組の公式X（旧ツイッター）では「あの人が結婚を初告白します」などと告知されており、餅田も自身のXで「絶対見て下さい〜」と呼びかけていた。

餅田は2017年から2025年までお笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動。100キロ超えの体格ながら、顔はフリーアナウンサーの加藤綾子に似ていると話題になり「カトパンモノマネ芸人」として知られる。