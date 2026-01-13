食楽web

●テーブルやこたつなど、“卓上”でそのまま調理ができるコンパクトな最新調理家電を3つご紹介します！

冬の夜の晩酌は熱燗が一番という左党には、まさに「これぞ！」な一台が、サンコーの湯煎式酒燗器「大燗板」です。お酒の種類や気分に合わせて最適な温度をキープできるのが最大の特徴にして他にはないストロングポイント。

タッチパネルで温度設定

注ぎ口を備えたお酒を入れる徳利型の容器と、それを温める本体の2パーツで構成されており、温め用の水を入れた本体にお酒を入れた徳利型容器をセットして、本体下部のタッチパネルで温度を設定すれば準備は完了。

温まったお酒はそのままお猪口へ注げます

設定できる温度は「人肌燗（約30～35℃）」、「熱燗（約50～55℃）」、そして「飛び切り燗（約55～60℃）」の3種類。お酒が設定温度に達するとLEDランプが点滅から点灯に変化して“飲み頃”を知らせてくれます。

設定した飲み頃温度をずっとキープしてくれるので、温め直しの手間も不要です。

●DATA

湯煎式酒燗器「大燗板」

価格：9,980円（税込）

サイズ（約）：本体 115径×高さ155/徳利 70径×高さ135（mm）

重さ（約）：本体 420g/徳利 170g

徳利容量：300ml

自宅のテーブルで燻製料理が楽しめる一台

「グルメスモークセレクション」は、場所を選ばず燻製作りが楽しめる卓上燻製器。スモークポットや燻すためのチップなど、燻製に必要な道具が全て揃ったフルセット仕様なので、購入後は食材を用意するだけですぐに燻製料理に挑戦できます。

使い方は、ボックス形状の本体にウッドチップを入れ、スモークポット内に食材をセット。本体をポットに乗せて電源ボタンを押すだけ。同梱されるチップはチェリー、アップル、ヒッコリー、オーク、ビーチ（ブナ）、ピアー（洋梨）の6種類。

手持ちのグラスにウイスキーを入れて香り付けすることもできます

両手に納まるコンパクトなサイズに加え、USB充電式を採用。約3時間のフル充電で約50回使えるので屋外での使用やアウトドアシーンでの携行にも便利。好きな場所でいつでも燻製作りが楽しめます。

●DATA

グルメスモークセレクション

価格：5,480円（税込）

サイズ（約）：スモークポット（トレイ含む）幅175×奥行258×高さ98/本体 95径×高さ50（mm）

重さ（約）：スモークポット（ポットカバー・トレイ）340g/本体 160g

充電仕様：USB充電（5V・1A以上）

まさかの卓上こんろとストーブが合体！？

イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ ‶いざまる″

Iwataniが昨年12月に発売した「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ“いざまる”」は、その名の通り「カセットこんろ」と「カセットガスストーブ」が奇跡のフュージョン。ありそうでなかった1台2役の最新モデルです。

コンロ、ストーブの両スタイルともテーブルに置いて使えるコンパクトさ

鍋や焼き物などをテーブル上で調理できる「カセットこんろ」に加え、ストーブユニットを装着することで「ガスストーブ」としても利用することが可能。

災害時の備えにも最適

ユニットの上端は天板が嵌め込まれており、水を入れたやかん等を乗せて湯沸かし＆加湿をしたり、調理済み料理の保温も行えます。燃料はカセットガスで、電源不要のコードレス設計。日常使いやアウトドアでの調理はもちろん、調理に使わない時も暖房機器として使えるので、停電時など有事の備えにもなります。

●DATA

Iwatani「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ“いざまる”

価格：1万6500円（税込）

サイズと重量（約）：

・カセットこんろ本体＋ストーブユニット 216×197×高さ265（mm）/1．9kg

・カセットこんろ本体＋ごとく付き汁受け 216×197×高さ120（mm）/1．4kg

連続燃焼時間：イワタニカセットガス使用時 約2時間25分

暖房の目安：木造戸建て住宅 4畳/コンクリート集合住宅 5畳程度