【THE 国立 DAY】 3月14日、18日、22日 実施予定 会場：国立競技場（MUFGスタジアム）

Jリーグは国立競技場（MUFGスタジアム）で実施する「THE 国立 DAY」にて、「BEYBLADE X」とのコラボイベントを実施する。加えて3月14日からコラボベイブレードの販売も実施する。

コラボベイブレードは「BX-00 スターター ドランソード1-60V メタルコート:ブラック JリーグVer.」（2,500円）、「BX-00 スターター コバルトドラグーン9-60F メタルコート:ホワイト JリーグVer.」（2,500）の2種。それぞれ「ワインダーランチャー」を同梱している。

販売ベイブレード

この他、3月14日、18日、22日に実施する試合では体験会を開催。スタッフによるレクチャー付きで、参加者にはスタートダッシュガイドとアニメ「BEYBLADE X」クリアファイルを進呈する。また3月14日、18日には「BEYBLADE X」の機体展示やフォトスポットの展開も実施する。

(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO (C) ＴＯＭＹ