銀座コージーコーナーにて販売されている、定番人気の焼菓子ギフト「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」が新デザインで登場！

「ミッキーマウス」と「デイジーダック」などのペアアートが楽しめるパッケージで展開されます☆

銀座コージーコーナー「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」新デザイン

価格：734円（税込）

販売期間：2026年1月16日（金）〜6月下旬頃

内容：バターマドレーヌ 3個、いちごマドレーヌ 2個、クッキー（ミッキー／黒）2個、クッキー（ミッキー／ピンク）2個

販売店舗：全国の銀座コージーコーナー店舗、オンラインショップ

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません

銀座コージーコーナーで定番人気の「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」のパッケージデザインがリニューアル！

「＜ディズニー＞ハピネスバッグ（9個入）」は、「ミッキーマウス」のアイコン柄クッキーと、ふんわりしっとり焼き上げたマドレーヌ2種の詰め合わせた焼き菓子ギフトです。

アソートの焼菓子は、ふんわりしっとり焼き上げたバター味・いちご味のマドレーヌと、サクサク食感の「ミッキー」アイコン柄クッキー2種。

個包装フィルムには「ミッキー」アイコン柄がプリントされています。

今回リニューアルされるパッケージのテーマは、「いつもとは違う組み合わせを楽しむ」

お互いの持ち物を交換しておしゃれを楽しむ「ミッキーマウス」と「グーフィー」、おやつの時間を楽しむ「ミニーマウス」と「プルート」など、いつもとは異なる組み合わせのミッキー＆フレンズがワッペン風にデザインされています。

自分用にはもちろん、家族やお友だちなどへのプチギフトにもぴったりです☆

ごあいさつやちょっとしたプチギフトに、会話のきっかけにもおすすめの新デザインパッケージ。

銀座コージーコーナーの「＜ディズニー＞ハピネスバッグ」新デザインは、2026年1月16日より販売開始です☆

