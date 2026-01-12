年収を上げるには「昇進昇給」と「転職」どちらを選ぶ？　「転職」が83.3％　「Job総研」調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。

転職後に期待する年収アップ額、平均144.1万円

調査では、 年収を上げるために「社内での昇進昇給」と「転職」のどちらを選ぶか聞いた。その結果、「転職を選ぶ派」は83.3％だった。内訳は「断然転職を選ぶ」25.0％、「転職を選ぶ」23.9％、「どちらかといえば転職を選ぶ」34.4％。一方で、「断然昇進昇給」2.2％、「昇進昇給」6.3％、「どちらかといえば昇進昇給」8.2％だった。

また、「転職後に期待する年収アップ額」を聞くと、平均額は144.1万円、中央値と最頻値は100.0万円となった。

調査は2025年11月26日〜12月1日にインターネットで行われ、対象者は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は352人。