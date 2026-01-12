1区で区間3位と力走

11日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝で快走したランナーに注目が集まっている。1区（6キロ）の終盤で一時トップに立った滋賀の北川星瑠（ユニバーサルエンターテインメント）は、元子役で現在もタレントとして活動。ファンの間にも衝撃が広がった。

1区終盤、24歳の北川は力を振り絞り一時先頭に立つ力走を披露した。高校生2人に抜かれたものの、区間3位で2区につないだ。

北川は幼少期は子役として芸能活動。大阪芸術大時代には世界ユニバーシティゲームズのハーフマラソンで金メダルを獲得した。現在は実業団選手として駆ける一方、松竹芸能所属でタレント活動も続けている。

大舞台での快走にX上の駅伝ファンも興奮。芸能との「二刀流なんてランナーもいて驚いた」「タレントとの両立しててこの順位は素晴らしいな」「北川さんタレント活躍とちゃんと二刀流できててすごいな、芯が強い選手だ」「素晴らしい走りでしたよ」などの声が上がった。

北川も自身のXに動画を投稿し、「自分でもびっくり区間3位 嬉しさより驚いてます笑」などとつづっている。



