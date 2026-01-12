·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¤³¤³¤¬¶¯¤¤¡Ä90ºÐ¤Ç¥¤¥¥¤¥¤Ê¿Í¤È¡¢60ºÐ¤Ç¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ê¿Í¤Ç·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÂÎ¤ÎÉô°Ì¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¡¦·ò¹¯ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¤³¤³¤¬¶¯¤¤¡Ä90ºÐ¤Ç¥¤¥¥¤¥¤Ê¿Í¤È¡¢60ºÐ¤Ç¥è¥Ü¥è¥Ü¤Ê¿Í¤Ç·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÂÎ¤ÎÉô°Ì
¢§Âè2°Ì¡¡Ãë¿©¤ÎŽ¢¤ª¤Ë¤®¤ê2¸ÄŽ£¤Î¤¦¤Á1¸Ä¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¡ÄÈîËþŽ¤Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¸ú¤¯Ž¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ëºÇ¶¯¤Î°ìÉÊŽ£
¢§Âè3°Ì¡¡¤¿¤À¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤è¤ê¤â¸ú²ÌÅª¡Ä°å»ÕŽ¢¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ëŽ£¥è¥Ü¥è¥Ü²½¤òËÉ¤°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¶¶Î¼¡Ø·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬Ìô¤è¤ê¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
»ä¤Î³°Íè¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇ¹âÎð¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È105ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÍè±¡¤µ¤ì¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë³°½ý¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢²È»ö¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤â¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤ËÄÌ¤ï¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¹ø¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿´Â¡¤Î¶¯¤µ¤È¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¹ø¤Î¶ÚÆù¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÍÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶ÚÆù¤¬²¼È¾¿È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ìó600¤Î¶ÚÆù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë6¡Á7³ä¤¬²¼È¾¿È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼²¼È¾¿È¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶ÚÆù¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¤¬ÆóÂÊâ¹Ô¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ÍÂÊâ¹Ô¤ÎÆ°Êª¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ò4ËÜ¤ÎÂ¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï2ËÜ¤ÎÂ¤À¤±¤Ç¡¢Á´¿È¤Î½Å¤µ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢¤¿¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¶ÚÆù¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¼È¾¿È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾åÈ¾¿È¤òÆ°¤«¤¹¤è¤ê2ÇÜ°Ê¾å¸úÎ¨Åª
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤¬·ì´É¤Î·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤½¤Î¶ÚÆù¤ÎÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ì´É¤¬°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¡¢NO(¥¨¥Ì¥ª¡¼)¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨É®¼ÔÃð¡§NO(¥¨¥Ì¥ª¡¼)¤Ï°ì»À²½ÃâÁÇ¡£·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡Ö·ì´É¤ä¤ï¤é¤«Êª¼Á¡×¡£¡Ø·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬Ìô¤è¤ê¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼4¤Ä¤ÎÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡·ì´É¤ò¹¤²¤ë¢·ì´É¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä£·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Æ°Ì®¹Å²½¤òËÉ¤°
Âç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÆ°¤«¤»¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎNO¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê²¼È¾¿È¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤ËNO¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¶ÚÆù¤Î70¡ó¤¬²¼È¾¿È¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ä¸ª¡¢¶»¤Ê¤É¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¶ÚÆù¤Ï30¡ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¼È¾¿È¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢2ÇÜ°Ê¾å¸úÎ¨Åª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Âç¤¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¶ÚÆù¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú(¤À¤¤¤¿¤¤¤·¤È¤¦¤¤ó)¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡£
¤ª¿¬¤ÎÂçç½¶Ú(¤À¤¤¤Ç¤ó¤¤ó)¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Îç¤Ê¢¶Ú(¤Ò¤Õ¤¯¤¤ó)¡õ¥Ò¥é¥á¶Ú¡£
¤³¤ì¤é4¤Ä¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂç¤¤¯¡¢¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡×¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢ÂÀ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¶ÚÆù¡£Æ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ÎNO¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶ÚÆù¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Êâ¤¯¡¢Áö¤ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆ°ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÚÆù¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¸úÎ¨¤è¤¯NO¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È»ÍÅ·²¦¡É¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÂÎÁ´ÂÎ¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë
¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¡¢¡ÖÂçç½¶Ú¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë»þ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë»þ¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò»É·ã¤¹¤ë¤ÈÂçÎÌ¤ÎNO¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ï¡ÖÂèÆó¤Î¿´Â¡¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬¼ý½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¤Î·ì±Õ¤ò¿´Â¡¤Ë²¡¤·Ìá¤¹¥Ý¥ó¥×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤è¤¯Æ°¤«¤»¤Ð¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NO¤â¸úÎ¨¤è¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ë°ìÀÐÆóÄ»¤Î¶ÚÆù¤Û¤°¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¡Ö²¼È¾¿È¤Û¤°¤·¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åÈ¾¿È¤À¤±ÃÃ¤¨¤Æ¤â¡¢¸úÎ¨¤¬°¤¤¡£ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤äÊ¢¶Ú±¿Æ°¤â°¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡È»ÍÅ·²¦¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¶ÚÆù¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò°ìµ¤¤Ë»É·ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢NO¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þ´ÖÂÐ¸ú²Ì¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡È¤º¤Ü¤é¡É¤Ç¤¤¤¤
¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¤ä¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¡È¤æ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï³°Íè¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤É·ë²Ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²¿¤È¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¡£¤¤¤Ä¤·¤«¥É¥é¥Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÍýÁÛ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±µ¤³Ú¤Ë¹Ô¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¯½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø·ì´É¤ÎÌ¾°å¤¬Ìô¤è¤ê¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ì´É¤ò¹¤²¤ë¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤â¡¢»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆ°ºî¤Ï¡ÖºÂ¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤òµá¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤³¤È¡£
5Ê¬¤ä¤ì¤¿¤«¤é¹ç³Ê¡¢3Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼º³Ê¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ä¤ë¡×¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬·ì´É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎCMÃæ¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ÎºÇÃæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢·ìÎ®¤¬Æ°¤½Ð¤¹
¡Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¾²¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö·¤²¼¤ò¤«¤«¤È¤Þ¤ÇÃ¦¤°¡×¤È¤«¤«¤È¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Â¤Î¹Ã¤ò¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¾²¤Ë¤Ä¤±¤ë¤ÈÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×¤ËÂ¤Î¹Ã¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢ÄË¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡Ö¤º¤Ü¤é¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï°Ø»ÒÂå¤ï¤ê¤Ë¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ò»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤¬¤¸¤ï¡Á¤Ã¤È¿¤Ó¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤º¤Ë5ÉÃ¥¡¼¥×¡£
¤³¤Î¡Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡É´¶³Ð¤³¤½¡¢NO¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æ¡¢·ì´É¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
°Ø»Ò¤Ë¤º¡Á¤Ã¤ÈºÂ¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï·ìÎ®¤Ï»ß¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
²¼È¾¿È¤Î·ì±Õ¤Ï½ÅÎÏ¤ÇÂ¤Ë¤¿¤Þ¤ê¡¢¿´Â¡¤ËÌá¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¡¢·ì´É¤ÎÃæ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂ¼ó¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂÇ¤Ä¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¸ª¤ò²ó¤¹¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Â¤Î»Ø¤ò¾¯¤·Æ°¤«¤¹¡£¾²¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤«¤È¤ò·Ú¤¯¾å²¼¤µ¤»¤ë¡£
Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤¬Æ¯¤¡¢·ì´É¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÉÃ¤Î¡È·ì´É¤Î¤æ¤é¤®¡É¤Ç¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¿Ç»¡¼¼¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¥«¥ë¥Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¡ÖÀèÀ¸¡¢Â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤½¤ì¤¬¡¢1ÆüÃæ¿Ç»¡¼¼¤ÇºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ê¤ê¤Î·ì´É·ò¹¯Ë¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·ì´É¤Ï¡¢¡È°ì½Ö¤ÎÅØÎÏ¡É¤è¤ê¤â¡ÈÄ¹Ç¯¤Î½¬´·¡É¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¤º¤Ü¤é¡×¤Ç¤¤¤¤¡£¡Ö¤Ê¤¬¤é¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ë
----------
¹â¶¶ Î¼¡¡¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î
ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸å¡¢°åÎÅË¡¿ÍÍý»öÄ¹¡£1979Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ËÌÎ¤Âç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¦¥£¡¼¥óÂç³ØÎ±³ØÃæ¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¿´Â¡°Ü¿¢¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ì´É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£°ÊÍè¡¢·ì´É¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æâ²Ê¤È³°²Ê¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤ÈÎ×¾²¤È¤¤¤¦¡ÖÆóÅáÎ®¡ßÆóÅáÎ®¡×¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼¨¤·¡¢ÆüËÜ±ê¾É¡¦ºÆÀ¸°å³Ø²ñ¾Þ¡¢ËÌÎ¤Âç³Ø¹õÀî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿ôËü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ³Ø²ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¡£¤¬¤óÅ¾°Ü¤Î¸¦µæ²áÄø¤Ç¡¢·ì´É¤È·ì´ÉÊÉ¤ÎÀøºßÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤¬¤ó¡¦·ì´É¡¦ÌÈ±ÖºÙË¦¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¿À¤Î¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡×ÍýÏÀ¤òÄó¾§¤·¤¿¡£³¤³°¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¸¦µæÀ®²Ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»ÍÃÊ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼«½Å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍýÏÀ¡×¤ä¡¢Íõ¤ÎÉþÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÆùÂÎ¤Ç»î¤·¤¿¡Ö¼ÂÁ©Åª±ÉÍÜ³Ø¡×¤Ê¤É¤âÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ËÜ½ñ¤Î·ò¹¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³«È¯¡£¿·¤·¤¤·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ¡Ö·ì´ÉÆ»¡×¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£³°²Ê»ØÆ³°å¡¢Æâ²ÊÇ§Äê°å¡¢Ëã¿ì²ÊÉ¸ÜÖ°å¡¢°Ü¿¢Ç§Äê°å¡¢Æâ»ë¶ÀÀìÌç°å¤Ê¤ÉÀìÌç°å»ñ³ÊÂ¿¿ô¡£DellÅý³ç»º¶È°å¤âÌ³¤á¤¿¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¢°å³ØÇî»Î ¹â¶¶ Î¼¡¡¡Ë