MADな要求にゲストのベッキーは…『MAD５』#２、１/12放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの５名による特別番組『MAD５』（全５回）の#２を１月12日（月・祝）夜11時より放送する。
『MAD５』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない５人”が、それぞれの感性と爆発力を武器にさまざまなテーマへ切り込んでいく。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約１年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全５回にわたりお届けする。
１月12日（月・祝）放送の#２では、タレント・ベッキーがゲスト出演。巨大工場を舞台に、何者かに囚われた『MAD５』メンバーをケムリとベッキーが救出に向かう。冒頭では、『MAD５』っていうのは、『シュシュごく』からスタートした番組なんですけど……ベッキーさんは『シュシュごく』出られてますもんね？」と、ケムリが改めて番組を紹介。ベッキーは「嫌な思い出しかない」と『シュシュっとごくろうさん』出演時を振り返ると、「縁を切りかったんですけど……」と漏らします。「５人でやってくれません？」「私いる？」とためらうベッキーに、ケムリは「MAD６として……」と誘うもベッキーは「嫌だよ！」と断固拒否。そんなベッキーとともに、ケムリは囚われたメンバーたちを救うべく、工場内を捜索へ。まず２人が向かった先には、極悪非道な悪魔に体を乗っ取られた“デビルくっきー！”の姿が。対決に勝たなければ助け出せないという展開に、ケムリとベッキーは“デビルくっきー！”が用意したゲームで勝負に挑みますが……。「興奮させられたら勝利」という不穏なゲームで“デビルくっきー！”がベッキーに「小指舐めさせて」「キスしたい」と大暴走！“バラエティクイーン”として一時代を築いたベッキーはどんな対応を見せるのか？
また、#１で“髪を刈って不良撃退”という捨て身の覚悟を披露し「この番組に懸けすぎ」と反響を呼んだ池田は、またも自身を追い込む“過酷な勝負”をふっかけて……。体を張った過激ゲームで今度は“尻”が大変なことに！？果たして、ケムリとベッキーは、極悪非道な悪魔に体を乗っ取られたくっきー！、ハリウッドザコシショウ、池田、川北を救い出すことができるのか!?
MAD芸人たちの世界観が爆発する前代未聞の特別番組『MAD５』#２は１月12日（月・祝）夜11時より放送。
（C）AbemaTV, Inc.
