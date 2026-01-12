北中米ワールドカップへ日本代表徹底ガイド＆2026シーズンJ1＆J2全40クラブの最新布陣 【サッカーダイジェスト最新号は１月13日（火）発売】
１月13日（火）発売のサッカーダイジェストでは、組み合わせも決定した北中米ワールドカップに向けた日本代表を大特集!!
対戦国となったオランダ、チュニジアを徹底分析するとともに、大会を勝ち上がるためのポイントなどを検証。もちろん森保ジャパンの魅力、現状に迫る企画も盛りだくさんです。さらに大会スケジュールや日本代表の日程をチェックできる早見シートを別冊付録としてお届け!!
そして第２特集では、2026年の新シーズンに向けたJ1＆J2全40クラブの最新布陣を展望。J3全クラブの最新情報も紹介します。
また、人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/129689295
対戦国となったオランダ、チュニジアを徹底分析するとともに、大会を勝ち上がるためのポイントなどを検証。もちろん森保ジャパンの魅力、現状に迫る企画も盛りだくさんです。さらに大会スケジュールや日本代表の日程をチェックできる早見シートを別冊付録としてお届け!!
そして第２特集では、2026年の新シーズンに向けたJ1＆J2全40クラブの最新布陣を展望。J3全クラブの最新情報も紹介します。
また、人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/129689295