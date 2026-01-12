¡ÖÂß¤·ÀÚ¤ê¡×¤Ï¤É¤¦Ìõ¤¹¡©¡ÚËÌÂ¼°ì¿¿¡¡·îÍËÆü¤Î¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¡Û#26
ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±ÑºîÊ¸¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ª #26
¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì³Ø¼Ô¡¢ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¡£±ÑÊ¸ÆÉ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃøºî¤ÎÂ¿¤¤ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢±ÑºîÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç±ÑºîÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¿ô¡¹¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¡Ö¾åµé¡×¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ËÌÂ¼°ì¿¿¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Ëè½µ±Ñ¼ÚÊ¸¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö±Ñ¼ÚÊ¸¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè0²ó¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°³«»Ï¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÚÎãÂê¡Û¤ÎÏÂÊ¸±ÑÌõÌäÂê¤ËÆÈÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï½Ö»þ¤ËÌõ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤º±ÑÊ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢[²òÅú¡¦²òÀâ]¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²òÀâ¤ò°ìÄÌ¤êÍý²ò¤·¤¿¤é¡¢¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÎãÂê¡Û¼¡¤ÎÏÂÊ¸¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø±à¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Î²òÅú¡¦²òÀâ¡Ï
The park was empty, so we had the whole place to ourselves.
ÆüËÜ¸ì¤Î¡ÖÂß¤·ÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ÎÈæÓÈ¤È¤·¤Æ¤âÍÑ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æü¾ï¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶±Ñ¸ì¤Ç¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢occupy the place¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤ÈÀïÁè¤ÇÀêÎÎ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢monopolize¤Ï»Ô¾ì¤Ê¤É¤ÎÆÈÀê¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ì½ê¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ë°ìÈÖ¼«Á³¤Ê¤Î¤Ï¡¢have ¡Ä to oneself¤È¤¤¤¦¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë´°À®¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿CNN¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î¥ê¥¾ー¥È¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê1Ê¸¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¤ÎURL¡¢Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ç¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
Darya says they basically had the whole place to themselves.
¡Ö¥À¥ê¥ä¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²¾È¡§https://www.youtube.com/watch?v=Ix-VOaZtvAc&t=53s
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ª¡¢have the whole place to oneself¤Îthe whole place¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Þ¤ë¤´¤ÈÁ´Éô¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤Ëhave the entire resort to oneself¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤òÉ½¤¹Ì¾»ì¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ì½ê¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢have it all to oneself¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û
Ááµ¯¤¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Óー¥Á¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤¿¡£
[²òÅú]
As I got up early, I had the beach all to myself.
As we got up early, we had the whole beach to ourselves.
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¡Ö¥Óー¥Á¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢have the beach to oneself¡¢¤â¤·¤¯¤Ïhave the whole beach to oneself¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¸Ì®¼¡Âè¤Ç¼«Ê¬°ì¿Í¤Ê¤éI¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤éwe¤¬»È¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁáµ¯¤¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤ò³è¤«¤¹¤Ê¤é¡¢thanks to getting up early¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¡ÚÎãÂê¡Û¡ÚÎý½¬ÌäÂê¡Û¤ÎÆüËÜ¸ì¤ò¸«¤Æ½Ö»þ¤Ë±Ñ¸ì¤ËÌõ¤»¤ë¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
