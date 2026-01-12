Ãæ¹ñ¤¬Àí³Õ½ôÅç¤òÀêÎÎ¤¹¤ëŽ¢¸ý¼ÂŽ£¤¬¤Ç¤¤¿¡ÄÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤¬Ž¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜŽ£¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¥ï¥±
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Î¹Ù³°¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥ó¤Ë½»¤àÃÎ¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¤Î¤³¤È¤À¡£Èà½÷Û©¤¯¡¢¡Ö12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂçÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¤¢¤ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë¶á¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë·³»öºîÀï¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤ÆºîÀï²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¤°¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥ó¤«¤é¥Ô¥¶¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà½÷¤Ï¡¢2003Ç¯3·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ê¤É¤â¥Ô¥¿¥ê¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¿®ØáÀ¤Î¹â¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢ÍâÆü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÂçÅçÍ³¹áÎ¤ BRAND-NEW MORNING¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¢¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤â¹ñÏ¢·û¾Ï¤â´Ø·¸¤Ê¤¤
Å·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇºîÀï¤Î¼Â¹Ô¤Ï1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê±ä¤Ó¤¿¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ê¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¤Ë·úÀß¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÅ¡¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤Ç·±Îý¤ò½Å¤Í¡¢CIA¡ÊÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¤âÈëÌ©¹©ºîÈÉ¤ò¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ËÀøÆþ¤µ¤»¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¹´Â«¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î°ÜÁ÷¤È¤¤¤¦ºîÀï¤ÎÀ®¸ù¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê°Ê¹ß¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¤Ï¡¢ºò²Æ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËãÌôÌ©Í¢ËÐÌÇ¡×¤òÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Î°ìÁÝ¤òÁÀ¤¤¡¢ËäÂ¢ÎÌÀ¤³¦°ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÍø¸¢¤È¡¢¥«¥ê¥Ö³¤°ÊÀ¾¤ÎÀ¾È¾µå¤Ç¤ÎÇÆ¸¢¤ò³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¹Ôµ·¤ÎÎÉ¤¤¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ºîÀï¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿2026Ç¯1·î2Æü¤Ï¡¢¶¯¼Ô¤¬¼å¼Ô¤ò·³»öÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼åÆù¶¯¿©¡×»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï1·î7Æü¡¢¹ñÏ¢Âç³Ø¤ä¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¡¢¤½¤ì¤Ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¤Ê¤É66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ä¾òÌó¤«¤éÃ¦Âà¤·¡¢»ñ¶âÄó¶¡¤âÄä»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÃ¼Åª¤Ê¸¦µæ¤äÉÏº¤ÂÐºö¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¹ñºÝÅª¤Ê²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Äã²¼¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬À¤³¦¤ÎÌÁ¼ç¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹â¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÁê°ã¤Ê¤¤¡£
¢£36Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¿¯¹¶¤ÈÆ±¤¸¼ê¸ý
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÏÃ¤òÌá¤»¤Ð¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢1989Ç¯12·î¤Ëµ¯¤¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ¿¯¹¶¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Î¥ê¥¨¥¬¾·³¤ÎËãÌô¼è°úµ¿ÏÇ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¡¢¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ìÍºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ËÂ¿Âç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ËãÌôÌ©Í¢ÁÈ¿¥¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇºÛ¤¯¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇË¡¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤È¸À¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±¿²Ï¤Î»ÙÇÛ¸¢°Ý»ý¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ¿¯¹¶¤ÎÍýÍ³¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖËãÌôËÐÌÇ¡×ÂÐºö¡¢¤È¤ê¤ï¤±¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÀ¸»º¹ñ¤Ï¼ç¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ç¡¢¸¶ÎÁÍ¢½Ð¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖËãÌôÌ©Í¢ËÐÌÇ¡×¤Ï¸ý¼Â¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ê¸ý¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¤Î¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï»ñ¸»ËÉÙ¤Ê¹ñ
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¡£º£¤Ï¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡×
1·î3Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏºîÀïÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁê¸ßÉÔ´³¾Ä¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¾Á°¤Î¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤¬¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÇÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤Þ¤Ç¹ñ²È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¹ÛÊª»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Ì²¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢·³»öÎÏ¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¢Ì±ÃÏÅª¤ÊÃÏ°è¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡ûÃæ¹ñ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ô°Ù¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÂæÏÑ¤Ë¿¯¹¶¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤
¡ûÃæ¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑ¾Ê¡×¤Î°ìÉô¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÀí³Õ½ôÅç¤â°ìÊýÅª¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢²ÆìËÜÅç¤äÆîÀ¾½ôÅç¤â´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë
¡û¥í¥·¥¢¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òÀµÅö²½¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¤Þ¤¿¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¹¶·â¤òºÆ³«¤µ¤»¤«¤Í¤º¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÃæÅì¤Î¾ðÀªÉÔ°Â¤¬¸¶Ìý²Á³Ê¤ò¹âÆ¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë
¢£Ãæ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ò´¿ÂÔ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡Ö±öÂÐ±þ¡×
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤Î¸¶Ìý¤Ï80¡ó°Ê¾å¤¬Ãæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¤Î¸¶Ìý¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï1¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£²¾¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶Ìý¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿ÄøÅÙ¤ÎÏÃ¤À¡£
¸½¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡Ê¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¡£°Ê¹ß¡¢½¬¶áÊ¿¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë1·î5Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤òËÌµþ¤Ë·Þ¤¨¡¢¹ñÉÐÊÂ¤ß¤Ë´¿ÂÔ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÎò»ËÌäÂê¤ÇÃæ´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢15¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë¤â½ðÌ¾¤·¤¿¤Û¤«¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ä¶Åö¶É¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤Î¥Ñ¥ó¥À¤ÎÂßÍ¿¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
1·î7Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃæ¹ñ¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¹³Æü¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂæÏÑÌäÂê¡×¤È¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¶¦Æ±ÂÐ±þ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡¢Íû»á¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¡Ê¤Ä¤Þ¤êÂæÏÑÅý°ì¡Ë¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤¬¡¢1·î6Æü¡¢·³Ì±Î¾ÍÑÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö±öÂÐ±þ¡×¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢À½ÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤à¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢¹©ºîµ¡³£¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤»º¶È¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃå¡¹¤ÈÄ´Î¬¤Î¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤Þ¤¿°µÎÏ¤â¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê¾å¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁ¤Ç¡¢¡Ö¼åÆù¶¯¿©¡×¤ÎÏÀÍý¤ÇÆüËÜ¤ò´³¾å¤¬¤é¤»¡¢ÂæÏÑ¤ò°û¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢¿·Ç¯ÍÑ¤ËÃæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¿·Ç¯¤Î°§»¢¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¡¢¡ÖÎ¾´ßÆ±Ë¦¤Î·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¯¡¢ÁÄ¹ñÅý°ì¤ÎÎò»Ë¤ÎÂçÀª¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤ÆÂæÏÑÅý°ì¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬ÄÌ¾ï¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µðÂç¤Ê¡ÖËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¡×¤Î³¨²è¤òÇØ·Ê¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¢£¡ÖÂæÏÑ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×½¬¶áÊ¿¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÏ¤È·è°Õ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ëºÝ¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡ÖËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¡×¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·ëÅÞ100¼þÇ¯¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢½¬»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¹ÝÅ´¤ÎÄ¹¾ë¤ËÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ·ì¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÂÐ¹³»ÑÀª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö14²¯¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÌ±¤¬·ìÆù¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿Å´¤ÎÄ¹¾ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Á³ä¤é¤ì¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢½¬¶áÊ¿¤¬ÇØ·Ê¤Ë¡ÖËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ë¡×¤Î³¨²è¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤ÈÂæÏÑ¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºîÀï¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿-2025¡×
½¬»á¤ÎÂæÏÑÅý°ì¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬¡¢12·î29Æü¤È30Æü¤ËÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à·Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤À¡£
2Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤À±é½¬¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤ÎÈ¯¼Í¤ä¼ç¤Ê¹ÁÏÑ¤òÉõº¿¤¹¤ë·±Îý¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÎºÝ¡¢¶õ¤È³¤¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÀÐÌý¤ä±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¤¬Ë³¤·¤¤ÂæÏÑ¤òÊ¼ÎÈ¹¶¤á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ºîÀï¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿-2025¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤òÈóÆñ¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¹ñºÝÀµµÁ¤òÏª¹ü¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ëÈ¯¸À¡×¡Ê2025Ç¯11·î14Æü¡¡´Äµå»þÊó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖÀµµÁ¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼ÙËâ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ï¶¡Í¿¤ò¾µÇ§¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤È¶¯Îõ¤ÊÈóÆñ¡×¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¹ñºÝË¡¤ä¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î¼ñ»Ý¤È¸¶Â§¤ò½ç¼é¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤À¤±¤À¡£
°ìÊý¤Î¥È¥é¥ó¥×¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö½¬»á¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤À¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»ÑÀª¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç´ØÀÇÀïÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿´ÖÊÁ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢¼çµÁ¡¢¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤Ï¡©
¡ÖI'm very scared of the US and China teaming up.¡Ê»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¡Ë¡×
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÉ®¼Ô¤Ø¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ç·ë¤ó¤À¡£
»ö¼Â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬12·î4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢»þÂå¡¢Ãæ¹ñ¤ò¡ÖÍ£°ì¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¡Ö¿¿¤ÎÁê¸ßÍø±×¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑ´Ø·¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Â¸¶¦±É¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬¸ß¤¤¤ÎÆìÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¼«¹ñÂè°ì¡×¤ÎÀ¯¼£Ï©Àþ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¾ù¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤â¡¢½¬»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ë°ú¤¤¬¥ä¥Þ¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢º£½Õ¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤ëÆüÊÆ¡¢ÆüÃæ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤À¡£¡Ö¼åÆù¶¯¿©¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âç¹ñ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³°¸ò¶ÉÌÌ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
À¶¿å ¹îÉ§¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤«¤Ä¤Ò¤³¡Ë
À¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¶µ¼ø
°¦É²¸©º£¼£»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Ê¸²½ÊüÁ÷Æþ¼Ò¸å¡¢À¯¼£¡¦³°¿®µ¼Ô¡£¥Ù¥ë¥ê¥óÆÃÇÉ°÷¤äÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÊóÆ»¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖBRAND-NEW MORNING¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï¸½ÂåÀ¯¼£¤È¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÆüËÜÍ»ö¡Ù¡¢¡ØÂæÏÑÍ»ö¡Ù¡¢¡Ø°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Îæ«¡Ù¡¢¡ØÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¡¢¤¹¤´¤¤Ë¡Â§77¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀ¯¼£¡¦¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç³Ø¶µ¼ø À¶¿å ¹îÉ§¡Ë