YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡Û¿Í¤ÎËÜÀ¤¬½Ð¤ë½Ö´Ö¤È¤Ï¡©Î¢¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¡¦¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¸«È´¤Êý7Áª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¦ºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ö¿Í¤ÎËÜÀ¡×¤¬É½¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ryota»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Èºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¡É¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¼Á¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤È¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤È¿¼¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ë¡£
»á¤¬ËÜÀ¤¬½Ð¤ë½Ö´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»Å»ö¤ä·ò¹¯¡¢¤ª¶â¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Ryota»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦º¤Æñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¶âÁ¬ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÂ¾¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÊÖºÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈµÕ¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿Í¤Ï½çÄ´¤Ê»þ¤Ïµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡£½çÄ´¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢µÕ¶¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò¼«Ê¬¤¬¤·¤¿»þ¡×¤ÎÈ¿±þ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËÜÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤º¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤êµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤Ë¸·¤·¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ryota»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÉÔ°ìÃ×¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Êª»ö¤ò¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡×¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£½ÐÀ¤¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤¬¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÂºÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎ©¾ì¤Ç¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈRyota»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ï¡¢Î©¾ì¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÈ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÆü¾ï¤¬¸«¤¨¤¿»þ¡×¤ä¡Ö°ì»þÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»þ¡×¤Ê¤É¡¢·×7¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¡Öºî¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£