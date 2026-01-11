SixTONES¤Î¿·¶Ê¡ÖRebellion¡×¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¡ª¥¸¥§¥·ー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´ü¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢SixTONES¤Î¡ÖRebellion¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¡Ê¡ÖRebellion¡×¡Ë¤Ï²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¶è°è¡Ö½÷¶è¡×¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ÏÀÅ¤«¤ËÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤ë¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»°¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÏÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼çÂê²Î¡ÖCanaria¡×¤òÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ÎËë³«¤±¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ÖRebellion¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë±é½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏParadise¡×¡ÖËÍ¤é¤Ï¶¦ÈÈ¼Ô¡×――
¤½¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡¢ÀµµÁ¡¦µ¿Ç°¤½¤·¤Æ°¦¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¡£
Îç¼£¤ò±é¤¸¤ë¥¸¥§¥·ー¤Ï¡¢¡Ö²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤äÎç¼£¤Î´¶¾ð¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ÇÉ¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îç¼£¤È¡¢¤³¤º¤¨¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤ÈÓñ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë――¡£
1·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ö½÷¶è¡×¤Ç¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î¥Çー¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡£¶èÄ¹¡¦¤³¤º¤¨¤ÏÄ¨²ü½èÊ¬¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇÃ¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ëÎç¼£¤â¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åð¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©ÅðÆñ»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥¸¥§¥·ー(SixTONES)¥³¥á¥ó¥È
¢£Âè1ÏÃ¡Ú±¿Ì¿¡Û¤¢¤é¤¹¤¸
¸·³Ê¤Ê½÷·ºÌ³´±¤¬°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢Ê½¤ÎÃæ¤Î»¦¿ÍÈÈ¤À¤Ã¤¿――¡£
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡¢½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ø½÷¶è(¤¸¤ç¤¯)¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ëµ¬Î§Àµ¤·¤¯¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¡£Â¾¿Í¤Ë´³¾Ä¤»¤º¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Ê½¤ÎÃæ¤ÎÃá½ø¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¼Â¤ÎÉã¿Æ¤Î»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¡£¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤½¤Î´é¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤ÏÂ©¤ò¤Î¤à¡Ä¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¼þ°Ï¤ò°Ò³Å¤¹¤ëÎç¼£¤ò¡¢·ºÌ³´±¤¿¤Á¤ÏÅ°Äì¥Þー¥¯¡£¤³¤º¤¨¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤º¤¨¤Î¿´¤ò¤«¤Íð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Îç¼£¤Ï¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡Ä¡£
¤è¤ß¤¬¤¨¤ëµ²±¡Ä¤³¤º¤¨¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¡Ä¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï·ãÆ°¤Î±²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯――¡£
¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬¡ª¡©Îç¼£¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¡ª¡©ÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤ÎÊ½¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÁÔÀä¤ÊÁè¤¤¤È»ö·ï¤Î¿ô¡¹¡ª¤ä¤¬¤Æ¸·³Ê¤Ê½÷·ºÌ³´±¤Ï¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª¡ª
¢£Âè1ÏÃ¡Ú±¿Ì¿¡Û¥Í¥¿¥Ð¥ì
Éã¡¦Æü²¼½Õ¿Ã¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë»¦³²¤ÎÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌÛÈë¤ò´Ó¤¯Îç¼£¤Ï¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤ÎÃæ¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤«¤é·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢·ÙÈ÷Ââ°÷¤Î¹Ô¤²á¤®¤¿Ë½ÎÏ¤ò»ß¤á¤µ¤»¤¿¤³¤º¤¨¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢Îç¼£¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤ÈÓñ¤¯¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤³¤º¤¨¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë――¡£
²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÆ¨¤²¤è¤¦¡×¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ã¤Æü¤Î¤³¤º¤¨¤Ï¡¢Èà¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¹ð¤²¤ë――¡Ö¡Ä¡Ä½Õ¿Ã¡×¡£
°ìÊý¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¨È³¼¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Îç¼£¤Ï¡¢ÊÉ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÄÌµ¤¸ý¤Î¤Õ¤¿¤ò³°¤·¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤¹¤È¡¢¶µÅµ¤òÆÉ¤à»à·º¼ü¡¦³»ÄÍ¹°ÂÙ(²ÏÆâÂçÏÂ)¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²¼¤Î³¬¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îç¼£¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ÈÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·Ä¨È³¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö³»ÄÍ¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¡©¤¢¤ó¤¿¡Ä¡ÄÃ¦¹ö¤¹¤ëµ¤¤¢¤ë¤«¡©¡×¡£
¢£Âè2ÏÃ¡Ú¾×Æ°¡Û¤¢¤é¤¹¤¸
É¹Àî¹´ÃÖ½ê¡Ø½÷¶è¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂ¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤Ç°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤¬Íð¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ýÍÆ¼Ô¤Î¥Çー¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿Âç»ö¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÅð¤Þ¤ì¡¢¶èÄ¹¤Î¤³¤º¤¨¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤Î´íµ¡¤Ë¡£°ìÊý¡¢Ã¦¹ö¤ò¤â¤¯¤í¤àÎç¼£¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Åð¤ó¤À¤Î¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©ÅðÆñ»ö·ï¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Ã¦¹ö¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù
Ëè½µÆüÍË22:30～23:25
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¡¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃÎ±Ñ¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡Èøºì¿¿²Ö¡¡ÇðÌÚÍª¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë ÂôÂ¼Îè¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë ¡¦
¿·Ç¼¿µÌé¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡±ó»³½ÓÌé ¡¦ µ×ÊÝÅÄÍªÍè¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡ËËïÌÚÎèÌï¡¡¥«¥ë¥Þ¡¡¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¡¡À±ÇµÌ´Æà¡¡±ÛÂ¼Í§°ì¡¡³á¸¶³ð½í
/ ÂçÀ¡¸Ìé¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡»³²¼ÍÆè½»Þ¡¡»³ÅÄÌÀ¶¿¡¡±§³á¹ä»Î¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§SixTONES¡ÖRebellion¡×
