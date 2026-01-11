ベリーグッドマン、TOYOTA ARENA TOKYO公演満員御礼。新曲「Good Luck!」配信リリースへ
ベリーグッドマンが、新曲「Good Luck!」を1月12日(月・祝)に配信リリースすることを発表した。
発表が行なわれたのは、本日1月11日(日)に開催、満員御礼となったTOYOTA ARENA TOKYO（お台場）でのワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞にて。ライブ会場での初披露とともに、配信リリースがメンバーの口からサプライズ発表されると、満員御礼の会場からは大きな歓声が湧き起こった。
本楽曲は、2月11日(水・祝)にリリースされるアルバム『SING SING SING X』の収録曲。自身のレギュラー番組・FM NACK5『ベリーグッドマン Roverのしゃべろ場』でリスナーから募った歌詞を入れ込んだ1曲となっている。
ベリーグッドマンは今後、2月にはGLION ARENA KOBE（神戸）でのワンマンライブを開催。メジャーデビュー10周年イヤーを彩る勢いがまだまだ加速していきそうだ。
■配信シングル「Good Luck!」
2026年1月12日(月・祝) リリース
https://teppan.lnk.to/goodluck
■『SING SING SING X』
2026年2月11日（祝・水）リリース
https://berrygoodman.com/contents/1003681
・クラウン徳間ショップ限定盤（CD+グッズ）
CRZP-60
￥5,000(税抜価格：￥4,545)
［付属グッズ］
“これからも同じ時を刻もう”撮り下ろし卓上カレンダー（2026年4月始まり）
メンバー名札ステッカー
・通常盤(CD)
CRCP-40715
￥3,000(税抜価格：￥2,727)
収録曲（クラウン徳間ショップ限定盤／通常盤 共通）
M1. Intro〜お久しぶりです〜
M2. Good Luck!
M3. チョベリグ３
M4. Black Coffee
M5. One More Time
M6. 何度も
M7. 黎明
M8. パーティーモンスター
M9. I’m home
M10. コウノトリ
■リリースイベント情報
1/17(土)13:00/15:30 広島駅南口地下広場
1/18(日)14:00 もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
1/24(土)13:00/15:30 イオンモール橿原 1Fサンシャインコート
1/25(日)15:00 キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ
1/30(金) 19:00 インターネットサイン会
1/31(土)13:00/15:30 セブンパーク天美 AMAMI STADIUM
2/1(日)14:00 アスナル金山 明日なる！広場
■ライブ情報
＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞
2026年1月11日（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO [お台場]
https://berrygoodman.com/pages/arena2026
2026年2月11日（祝・水）兵庫・GLION ARENA KOBE [神戸]
https://berrygoodman.com/pages/arena2026_glionarena
時間：OPEN 16:00 ／ START 17:00
料金：指定席／着席指定席 一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000