コスプレイヤーのえなこが男装したコスプレ写真を公開し「イケメンすぎる」などの声があがっている。

【映像】男装したセクシーなえなこ

ABEMAにて1月7日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#37では、「コスプレ部」と題した新コーナーが展開された。

企画の発端となったのは、もんたが“新しい自分に出会いたい”という思い。もんたと共にコスプレに挑むのは、ひな（長浜広奈）、さら（永瀬さら）、さわ（紗和）といった面々だ。

今回ゲストとして登場したのはコスプレイヤーのえなこ。SNS総フォロワー数500万人を誇るコスプレ界のレジェンドだ。この日はオムライスをテーマにした衣装で登場、頭には旗がついた帽子やケチャップで描かれたような文字が刺繍で施されるなど、オムライスの世界観が満載。メンバーたちも「可愛い」など興奮していた。

えなこはコスプレする時のコツについて、男装だったらリフトアップテープという顔をシャープにするテープを貼るという。それをすることで輪郭も変わり、目の形や大きさも変わるんだとか。モニターではえなこの男装写真が映されると、あまりのイケメンっぷりに「えなこさんですか？！」「かっこいい！」「イケメン」とメンバーも驚いた様子を見せていた。

またえなこは写真集の撮影で『SPY×FAMILY』のヨルさんにコスプレした時の写真を紹介。ビジュアルの完成度の高さと脚を大きく蹴り上げた美しい写真にメンバーたちは感心していた。