俳優でモデルの池田エライザが1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。イベント本編のトップバッターとしてランウェイを闊歩すると、艶っぽい仕草に悲鳴にも似た歓声が上がった。

【映像】大胆衣装で映える池田エライザの抜群スタイル

イベントの幕開けを告げる「TGC SHIZUOKA SPECIAL COLLECTION」ステージのトップバッターとして登場した池田は白と黒の2トーンの大胆ドレスに身を包み、ランウェイを闊歩した。ステージの先端から折り返すと、池田は自身の指先を口の方へ持ってきて“パクッ”。艶っぽい仕草に客席からは悲鳴にも似た歓声が上がっていた。

この池田のステージングを受け、コメント欄には「圧倒的すぎるやろ」「スタイルレベチすぎ」「エライザはスタイル良すぎ」「圧倒的美女」などの声が寄せられていた。

1996年4月16日生まれの池田は、2009年『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し専属モデルに。その後『CanCam』で専属モデルを務める。2011年、映画『高校デビュー』で俳優デビュー。主な作品は映画『みんな！エスパーだよ！』、映画『映画 賭ケグルイ』、Netflixドラマ『地面師たち』など。2020年『夏、至るころ』で初の映画監督を務めた。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）