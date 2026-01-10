【1/72 グラマン F-14D トムキャット】 1月10日ごろ 発売 価格：5,500円

タミヤは、プラモデル「1/72 グラマン F-14D トムキャット」を1月10日ごろに発売する。価格は5,500円。

本商品は、F-14 トムキャットの最終生産型となった「F-14D」を1/72スケールでプラモデル化したもの。トムキャット最大の特徴である可変翼は両翼が連動して可動する。

主翼の動きに合わせて胴体とのすき間を埋めるエアバッグとシーリングパネルは差し換え式でパーツ化され、完成後も主翼前進状態・後退状態の両方を楽しめる。

キャノピーとエアインテーク側面、胴体側面はスライド金型を使用して形状やモールドを忠実に再現。水平尾翼はポリキャップを使用した可動式で、機首右側面の給油プローブ、左側面の搭乗用ラダーと足掛けは展開/収納状態を選択できる。

レーザー誘導爆弾やランターン目標指示ポッド、空対空ミサイルなどの兵装類をセット。着座姿勢の搭乗員の人形2体、アメリカ海軍所属機のマーキング5種類付きとなっている。

