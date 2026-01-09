【義母介護は専業主婦のシゴト？】跡継ぎ長男！介護は嫁が！価値観が古〜い夫＜第8話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第8話 パートを辞めろ！？【リツコの気持ち】
【編集部コメント】
リツコさんは、市内の美術館でフルタイムのパートをしています。長年勤めており、職場ではかなりのベテランなのだとか。この仕事にやりがいを感じていて、できるかぎり長く続けたいと思っていたそうです。それなのに「介護のためにパートを辞めろ」と言われてしまい、戸惑っています。それにしても長男のタダノリさん、古い考えなうえに、リツコさんへの理解もありません。仕事にやりがいを感じている姿を見ていたら、簡単に辞めろなんて言えませんよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
