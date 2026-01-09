突然、道路が陥没･･･その瞬間です。

新潟市東区の道路が約5mにわたり陥没し、大きな穴が開きました。車が転落するなどの被害はありませんでしたが、防犯カメラに間一髪で回避する映像が記録されていました。



現場は、新潟市東区の太平4丁目の市道です。9日午前10時50分ごろ、大型トラックが通過した次の瞬間。道路が陥没し後輪が引っかかりました。後続の軽自動車は急ブレーキをかけて直前でストップ。穴に転落するのを回避する様子が記録されていました。



「T字路真ん中にぽっかり穴が開いてしまっています。」



上空から見ると、道路が大きく崩れている様子が分かります。深さは約3.5mに及んでいました。



■白井希咲記者

「現場は、新潟市東区の国道113号から250mほど離れた住宅街の道路です。道路の真ん中部分に直径約5mの穴が開いています。ここは昼どきも交通量が比較的多いということですが、事故の影響で周辺の道路は通行止めとなっています。」



警察によりますと9日午前11時前、通りかかった人から「道路が陥没している」と110番通報がありました。大型トラックの後輪が穴に接触した以外は被害がなく、ケガ人もいませんでした。





発生当時、近隣住民が気になる音を聞いていました。



■近隣住民

「外ですごい音がして、ドカーンと家も揺れて。ケガ人が出なくてよかった。」

■近隣住民

「ここは意外と団地の中だけど、幹線道路みたいなところ。埼玉で陥没事故があったのでなおさら怖い。」



新潟市では去年、埼玉の事故を受けて緊急点検を実施しましたが、今回の現場は対象ではありませんでした。現場の地中には下水道管が埋められていて、新潟市は下水道管が何らかの原因で破損し地中に空洞ができた可能性もあるとみて調べています。