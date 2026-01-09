リアルスポーツタイヤの最新版、POTENZA RE-71RZが登場

ブリヂストンが、2026年1月9日〜11日に幕張メッセ（千葉市）で開催中の世界最大級のカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」に出展しています。「10年後、20年後にも『走るわくわく』を提供し続ける」をコンセプトに、新商品「POTENZA RE-71RZ」などを展示しています。

今回のブリヂストンブースは、2026年2月に発売を予定している「POTENZA RE-71RZ（全61サイズ）」を中心としたものとなっており、このタイヤは先代モデルのRE-71RSに対して筑波サーキットでタイムを1.2％短縮するポテンシャルを誇ります。

にもかかわらずライフは一般道でRE-71RS同等、サーキットでのライフはRE-71RSを上回るということで、特にサーキット走行を楽しむユーザーにとって非常に魅力的な新モデルと言えそうです。

会場にはRE-71RZの祖であるRE-71を1986年に純正装着タイヤとして採用したポルシェ959が展示されていますが、このモデルはブリヂストンのタイヤを海外メーカーで初めて純正装着タイヤとして採用した車両という、ブリヂストンの歴史を語るうえで外すことができない1台となっています。

そしてスポーツカーのみならず、日常のドライブを楽しむ幅広い車種をターゲットとした「POTENZA Adrenalin RE005（全40サイズ）」も同時に発表。

こちらも先代モデルのadrenalin RE004の後継モデルとなり、ドライはもちろんウエット性能を向上させており、全40サイズでaグレードを達成。さらに転がり抵抗性能においても19サイズでAグレードを達成しています。

またブリヂストンはランボルギーニのオフィシャルテクニカルパートナーとなっており、ランボルギーニの代名詞であるシザーズドアのフラッグシップモデル「ランボルギーニ レヴエルト」には専用開発された「POTENZA SPORT」を装着。この車両は実際に乗って記念撮影ができるようになっています。

スポーツだけでなくサステナブルなタイヤでエコにも貢献

このようにスポーツタイヤに力を入れているブリヂストンではありますが、その一方でサステナブルなタイヤ技術も磨いており、2025年11月にはスーパー耐久シリーズに再生資源・再生可能資源を用いたサステナブルタイヤを提供。

サステナブル材料適用タイヤ

またオーストラリア大陸を縦断する世界最高峰のソーラーカーレース「ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ（BWSC）」には再生資源・再生可能資源比率（MCN）65％を達成したタイヤを供給しており、それらの取り組みについて、ブースで紹介しています。

「東京オートサロン2026」は、2026年1月11日まで幕張メッセ（千葉市）で開催中。ブリヂストンブースは、西ホール3です。