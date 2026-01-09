民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年12月の月間ユーザー数（MUB）が4460万ユニークブラウザを記録し、過去最高を更新したと発表した。

月間ユーザー数は前年同月比で約114％に伸長。ドラマやバラエティ番組に加え、スポーツ番組を視聴するユーザーが増加したことが、記録更新の主な要因となった。

月間動画再生数は6.5億回を記録し、3カ月連続での記録更新となった。また、コネクテッドTV（CTV）における月間動画再生数も過去最高となる2.1億回を記録し、初めて2億回の大台を突破した。

12月の再生数を牽引したのは、10月期ドラマの『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）、などの好調に加え、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で配信された「名探偵津田」の最新作・過去作など。そのほか、『アメトーーク！』（テレビ朝日系）、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）といった人気バラエティや、『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系）、『2025FNS歌謡祭』（フジテレビ系）などの大型特番も多くのユーザーに視聴された。

スポーツコンテンツでは、『第104回 全国高校サッカー選手権大会 全国大会』の1回戦・2回戦の再生数が好調に推移した。なお、決勝戦は2026年1月12日に行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）