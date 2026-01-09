育成・アセベドと再契約「ファンの皆様に会いたいよ」

ロッテは9日、チャリエル・ラドニー投手の育成契約での入団が決まったと発表した。背番号は「139」。

ドミニカ共和国出身の20歳で左投左打。身長183センチ、体重90キロで、昨季までレイズ傘下でプレーしていた。

「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心から嬉しく、また光栄に思っています。このような機会をいただいた球団に感謝しています。私を信頼してくださった球団の皆さんの期待にしっかりと応えられるよう常に100％の全力を尽くし、チームの勝利に貢献できるよう努力していきます」とコメントした。

また、スティベン・アセベド外野手と育成契約を結んだと発表。背番号は「140」。「今年もマリーンズでプレーできる機会をもらえてうれしいです。早くチームメート、そしてファンの皆様に会いたいよ。育成からのスタートとなるけど、去年のように頑張って課題を一つ一つクリアしていい時期に支配下となり、1軍で活躍することを目指しているよ」とコメントした。（Full-Count編集部）